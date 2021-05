Oggi alle 11.20 prenderà il via la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021, la Siena-Bagno di Romagna di 212 chilometri. Si tratta di una frazione molto lunga e con un tracciato assai tortuoso, la quale potrebbe regalare grande spettacolo. I corridori l’affronteranno con le fatiche della giornata di ieri, passata tra gli sterrati di Montalcino, nelle gambe e questo potrebbe contribuire a rendere la tappa odierna più esplosiva.

Il tracciato presenta ben quattro GPM e lunghi tratti di pianura non ce ne sono. Anzi, negli ultimi cento chilometri i corridori saranno o in salita o in discesa. Sulla carta è una tappa adatta alle fughe, ma dato che ieri tutte le squadre si sono spremute assai, nel tentativo del mattino potrebbero provare a intrufolarsi alcuni potenziali uomini di classifica che hanno lasciato minuti per strada nelle frazioni precedenti. Questo, chiaramente, renderebbe il tutto più avvincente.

Come sempre, la frazione verrà trasmessa in diretta tv integrale sia sui canali Rai che su Eurosport 1. Per quanto concerne la Rai, inoltre, la prima parte della tappa verrà trasmessa su Rai Sport HD, mentre dalle 14.00 andrà su Rai 2. Sarà possibile vedere la Siena-Bagno di Romagna anche in streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery Plus. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un secondo di quel che accade in gara.

IL PROGRAMMA DELLA DODICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021

Orario di partenza: 11.20

Diretta tv: Eurosport 1, Rai 2 (dalle 14.00), Rai Sport HD (fino alle 14.00)

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery Plus, Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

