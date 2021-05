La brillantezza della prima settimana sembra ormai un lontano ricordo per Remco Evenepoel. Dopo la crisi patita sugli sterrati di Montalcino, il belga della Deceuninck-Quick Step ha faticato anche oggi sul Monte Zoncolan. L’enfant prodige si è staccato dal gruppo dei migliori a tre chilometri dalla vetta e ha perso 1’30” dalla maglia rosa Egan Bernal. Ad ogni modo, va detto che, nonostante tutto, Remco, anche oggi, è riuscito a limitare i danni.

Evenepoel, infatti, al momento si trova all’ottavo posto della classifica generale e le dimensioni delle sue crisi sono comunque state contenute. Attualmente il belga sta sicuramente pagando i nove mesi passati senza gare, ma, allo stesso tempo, sembra anche un po’ frastornato dal punto di vista psicologico. Le gambe, infatti, non sono certamente da buttare, altrimenti, né oggi né mercoledì, sarebbe stato in grado di rimanere a galla.

Il team manager della Deceuninck-Quick Step, Patrick Lefevere, ha di recente dichiarato che al termine della seconda settimana decideranno se far proseguire o meno il Giro a Remco. Ad ogni modo, le parole di Lefevere sembrano più un modo per pungolare il suo pupillo. Da sempre, infatti, lo storico dirigente belga non risparmia frecciatine a Evenepoel per stimolare l’orgoglio di quest’ultimo e farlo reagire dopo momenti difficili.

Sicuramente, ad ogni modo, il tappone di lunedì, la Sacile-Cortina d’Ampezzo, ci chiarirà quali potranno essere gli obiettivi di Remco in questo Giro d’Italia. Il giovane belga potrebbe andare totalmente alla deriva e subire anche un passivo di oltre dieci minuti. Allo stesso tempo, però, non è da dare per scontato il fatto che si salvi nuovamente, dato che ha sicuramente delle doti di fondo e recupero eccezionali.

Foto: Lapresse