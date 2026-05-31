Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Giulio Ciccone è il miglior scalatore!
Al termine della ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, con partenza ed arrivo a Roma dopo 131 km, diventano definitivi i leader delle quattro principali graduatorie individuali, che non cambiano rispetto a ieri.
In classifica generale viene certificato il dominio del danese Jonas Vingegaard, alfiere della Team Visma | Lease a Bike, mentre nella graduatoria a punti ad imporsi è il transalpino Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
Nella graduatoria riservata ai giovani difende la vetta il lusitano Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious), mentre la classifica riservata agli scalatori parla italiano, grazie al trionfo di Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che arriva a Roma in maglia azzurra.
TUTTE LE CLASSIFICHE DEL GIRO D’ITALIA 2026 (21A TAPPA)
CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA)
1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 83:22:51
2 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team + 05:22
3 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe + 06:25
4 Arensman Thymen Netcompany INEOS Cycling Team + 07:02
5 Gee-West Derek Lidl-Trek + 07:56
6 Eulalio Afonso Bahrain Victorious + 09:39
7 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team + 10:13
8 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike + 10:52
9 Caruso Damiano Bahrain Victorious + 11:24
10 Bernal Egan Netcompany INEOS Cycling Team + 12:54
11 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team + 15:12
12 Hirt Jan NSN Cycling Team + 22:06
13 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike + 22:12
14 de la Cruz David Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 23:14
15 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team + 23:53
16 O’Connor Ben Team Jayco-AlUla + 24:12
17 Harper Chris Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 30:43
18 Kulset Johannes Uno-X Mobility + 34:26
19 Arrieta Igor UAE Team Emirates-XRG + 55:50
20 Ciccone Giulio Lidl-Trek + 56:40
21 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe + 58:16
22 Poels Wout Unibet Rose Rockets + 01:02:10
23 Rubio Einer Movistar Team + 01:04:26
24 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS Cycling Team + 01:13:39
25 Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:15:21
26 Bouwman Koen Team Jayco-AlUla + 01:21:21
27 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta + 01:22:57
28 Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:27:04
29 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step + 01:39:03
30 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike + 01:43:35
31 Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:47:36
32 1 Mas Enric Movistar Team + 01:48:28
33 1 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team + 01:50:13
34 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team + 01:54:21
35 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 01:57:24
36 Barta William Tudor Pro Cycling Team + 01:59:28
37 Leknessund Andreas Uno-X Mobility + 02:00:30
38 Donovan Mark Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 02:03:23
39 1 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team + 02:05:31
40 1 Haig Jack Netcompany INEOS Cycling Team + 02:05:45
41 2 Lopez Juan Pedro Movistar Team + 02:06:30
42 Sheffield Magnus Netcompany INEOS Cycling Team + 02:13:46
43 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike + 02:22:36
44 Gualdi Simone Lotto-Intermarché + 02:23:20
45 1 Zambanini Edoardo Bahrain Victorious + 02:30:59
46 1 Ulissi Diego XDS Astana Team + 02:31:00
47 1 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta + 02:35:14
48 1 Hatherly Alan Team Jayco-AlUla + 02:35:45
49 Milesi Lorenzo Movistar Team + 02:37:10
50 López Martin XDS Astana Team + 02:38:11
51 Warbasse Lawrence Tudor Pro Cycling Team + 02:40:46
52 Kench Josh Groupama-FDJ United + 02:45:22
53 Rochas Rémy Groupama-FDJ United + 02:51:41
54 Sobrero Matteo Lidl-Trek + 03:04:43
55 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step + 03:05:26
56 Rolland Brieuc Groupama-FDJ United + 03:07:56
57 Barguil Warren Team Picnic PostNL + 03:12:32
58 Aerts Toon Lotto-Intermarché + 03:17:13
59 1 Christen Jan UAE Team Emirates-XRG + 03:26:08
60 1 Zana Filippo Soudal Quick-Step + 03:27:17
61 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team + 03:27:38
62 Schultz Nick NSN Cycling Team + 03:29:39
63 Bettiol Alberto XDS Astana Team + 03:34:04
64 Cepeda Alexander EF Education-EasyPost + 03:34:37
65 Silva Thomas XDS Astana Team + 03:35:10
66 Oliveira Nelson Movistar Team + 03:38:31
67 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility + 03:42:04
68 Rota Lorenzo Lotto-Intermarché + 03:43:54
69 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta + 03:44:47
70 1 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step + 03:46:19
71 1 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta + 03:46:42
72 Segaert Alec Bahrain Victorious + 03:48:39
73 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost + 03:51:21
74 Moscon Gianni Red Bull-BORA-hansgrohe + 03:54:30
75 van Dijke Mick Red Bull-BORA-hansgrohe + 03:55:29
76 Turner Ben Netcompany INEOS Cycling Team + 03:56:03
77 Swift Connor Netcompany INEOS Cycling Team + 03:57:12
78 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team + 03:59:42
79 Aular Orluis Movistar Team + 03:59:55
80 Bayer Tobias Alpecin-Premier Tech + 04:00:21
81 Busatto Francesco Alpecin-Premier Tech + 04:01:30
82 Tarozzi Manuele Bardiani-CSF 7 Saber + 04:02:50
83 Huens Axel Groupama-FDJ United + 04:02:51
84 Hamilton Chris Team Picnic PostNL + 04:04:39
85 Bais Mattia Team Polti VisitMalta + 04:08:18
86 Juul-Jensen Christopher Team Jayco-AlUla + 04:09:17
87 1 Paasschens Mathijs Bahrain Victorious + 04:12:28
88 2 Strong Corbin NSN Cycling Team + 04:13:20
89 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl-Trek + 04:15:40
90 1 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike + 04:15:41
91 4 Vergallito Luca Alpecin-Premier Tech + 04:16:46
92 1 Rafferty Darren EF Education-EasyPost + 04:18:31
93 1 Jacobs Johan Groupama-FDJ United + 04:19:24
94 Sevilla Diego Team Polti VisitMalta + 04:23:28
95 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL + 04:23:36
96 2 Miholjevic Fran Bahrain Victorious + 04:23:50
97 2 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta + 04:24:46
98 1 Turconi Filippo Bardiani-CSF 7 Saber + 04:25:07
99 3 Ganna Filippo Netcompany INEOS Cycling Team + 04:25:32
100 González David Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 04:27:13
101 Paletti Luca Bardiani-CSF 7 Saber + 04:27:50
102 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates-XRG + 04:30:32
103 Rojas Vicente Bardiani-CSF 7 Saber + 04:30:37
104 Stannard Robert Bahrain Victorious + 04:31:17
105 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step + 04:31:26
106 Rutsch Jonas Lotto-Intermarché + 04:32:30
107 Geens Jonas Alpecin-Premier Tech + 04:32:34
108 Barthe Cyril Groupama-FDJ United + 04:34:21
109 Tsvetkov Nikita Bardiani-CSF 7 Saber + 04:36:23
110 Cavagna Remi Groupama-FDJ United + 04:39:53
111 1 Mihkels Madis EF Education-EasyPost + 04:42:46
112 1 Dversnes Fredrik Uno-X Mobility + 04:44:07
113 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team + 04:45:22
114 García Cortina Iván Movistar Team + 04:45:40
115 Magnier Paul Soudal Quick-Step + 04:52:33
116 Magli Filippo Bardiani-CSF 7 Saber + 04:53:41
117 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility + 05:00:06
118 Donaldson Robert Team Jayco-AlUla + 05:04:29
119 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike + 05:07:50
120 Marcellusi Martin Bardiani-CSF 7 Saber + 05:12:44
121 Denz Nico Red Bull-BORA-hansgrohe + 05:15:36
122 Lund Andresen Tobias Decathlon CMA CGM Team + 05:17:08
123 Smith Dion NSN Cycling Team + 05:23:40
124 Milan Jonathan Lidl-Trek + 05:25:34
125 1 Morgado António UAE Team Emirates-XRG + 05:25:56
126 1 van Uden Casper Team Picnic PostNL + 05:26:24
127 1 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step + 05:28:38
128 1 Penhoët Paul Groupama-FDJ United + 05:29:32
129 4 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets + 05:30:53
130 Plowright Jensen Alpecin-Premier Tech + 05:30:57
131 1 van Gestel Dries Soudal Quick-Step + 05:32:43
132 1 Naberman Tim Team Picnic PostNL + 05:33:04
133 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta + 05:33:10
134 Mullen Ryan NSN Cycling Team + 05:34:35
135 Livyns Arjen XDS Astana Team + 05:35:05
136 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team + 05:37:26
137 Teutenberg Tim Torn Lidl-Trek + 05:38:50
138 Kubis Lukas Unibet Rose Rockets + 05:42:19
139 Kopecky Matyas Unibet Rose Rockets + 05:46:46
140 1 Price-Pejtersen Johan Alpecin-Premier Tech + 05:47:55
141 1 Walscheid Max Lidl-Trek + 05:49:50
142 2 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team + 05:53:17
143 Kopecky Tomas Unibet Rose Rockets + 05:53:23
144 2 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets + 05:54:57
145 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets + 05:54:57
146 1 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team + 05:55:15
147 1 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team + 05:56:27
148 1 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets + 05:57:17
149 1 van den Broek Frank Team Picnic PostNL + 05:59:46
150 1 Consonni Simone Lidl-Trek + 06:02:53
151 1 Malucelli Matteo XDS Astana Team + 06:13:45
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)
1 Magnier Paul Soudal Quick-Step 200
2 Milan Jonathan Lidl-Trek 153
3 Silva Thomas XDS Astana Team 99
4 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 87
5 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 81
6 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 75
7 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 74
8 Ciccone Giulio Lidl-Trek 69
9 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 67
10 Tarozzi Manuele Bardiani-CSF 7 Saber 66
11 2 Mihkels Madis EF Education-EasyPost 66
12 1 Segaert Alec Bahrain Victorious 62
13 1 Lund Andresen Tobias Decathlon CMA CGM Team 62
14 2 Dversnes Fredrik Uno-X Mobility 58
15 3 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 55
16 11 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 55
17 2 Marcellusi Martin Bardiani-CSF 7 Saber 53
18 27 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 53
19 3 Sevilla Diego Team Polti VisitMalta 49
20 3 Aular Orluis Movistar Team 48
21 2 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe 46
22 2 Aerts Toon Lotto-Intermarché 46
23 2 Zambanini Edoardo Bahrain Victorious 44
24 4 Eulalio Afonso Bahrain Victorious 43
25 3 Arrieta Igor UAE Team Emirates-XRG 40
26 3 Gee-West Derek Lidl-Trek 39
27 2 Arensman Thymen Netcompany INEOS Cycling Team 38
28 2 Turner Ben Netcompany INEOS Cycling Team 37
29 27 Penhoët Paul Groupama-FDJ United 37
30 2 Busatto Francesco Alpecin-Premier Tech 33
31 13 Plowright Jensen Alpecin-Premier Tech 30
32 3 Rubio Einer Movistar Team 28
33 10 Strong Corbin NSN Cycling Team 26
34 4 Bettiol Alberto XDS Astana Team 25
35 4 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 25
36 4 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 25
37 4 Ulissi Diego XDS Astana Team 25
38 4 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 23
39 2 Malucelli Matteo XDS Astana Team 23
40 5 Magli Filippo Bardiani-CSF 7 Saber 22
41 6 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 22
42 6 Mas Enric Movistar Team 21
43 6 Caruso Damiano Bahrain Victorious 20
44 6 Harper Chris Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 19
45 6 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe 19
46 6 Geens Jonas Alpecin-Premier Tech 19
47 5 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 18
48 2 Milesi Lorenzo Movistar Team 17
49 4 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 16
50 1 Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe 15
51 3 Ganna Filippo Netcompany INEOS Cycling Team 15
52 2 Walscheid Max Lidl-Trek 15
53 2 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 14
54 2 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 13
55 1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 12
56 Turconi Filippo Bardiani-CSF 7 Saber 12
57 2 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates-XRG 12
58 1 González David Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 11
59 1 Bernal Egan Netcompany INEOS Cycling Team 10
60 1 Donovan Mark Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 10
61 1 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 10
62 1 Barguil Warren Team Picnic PostNL 10
63 1 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta 9
64 1 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost 9
65 1 Cavagna Remi Groupama-FDJ United 9
66 1 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 9
67 1 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 8
68 1 Sobrero Matteo Lidl-Trek 7
69 1 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 7
70 1 O’Connor Ben Team Jayco-AlUla 6
71 1 Poels Wout Unibet Rose Rockets 6
72 1 van Uden Casper Team Picnic PostNL 6
73 1 van Gestel Dries Soudal Quick-Step 6
74 1 Kubis Lukas Unibet Rose Rockets 6
75 1 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 5
76 1 Beloki Markel EF Education-EasyPost 5
77 1 Barta William Tudor Pro Cycling Team 5
78 1 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 5
79 1 Kench Josh Groupama-FDJ United 5
80 1 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 5
81 1 Naberman Tim Team Picnic PostNL 5
82 1 de la Cruz David Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 4
83 1 Bouwman Koen Team Jayco-AlUla 4
84 1 Price-Pejtersen Johan Alpecin-Premier Tech 4
85 1 Kulset Johannes Uno-X Mobility 3
86 1 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS Cycling Team 3
87 1 Lopez Juan Pedro Movistar Team 3
88 1 Gualdi Simone Lotto-Intermarché 3
89 1 Warbasse Lawrence Tudor Pro Cycling Team 3
90 1 Christen Jan UAE Team Emirates-XRG 3
91 1 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 3
92 1 Vergallito Luca Alpecin-Premier Tech 3
93 1 Hirt Jan NSN Cycling Team 2
94 1 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 2
95 1 van Dijke Mick Red Bull-BORA-hansgrohe 2
96 1 Stannard Robert Bahrain Victorious 2
97 1 García Cortina Iván Movistar Team 2
98 1 Huens Axel Groupama-FDJ United 1
99 Rafferty Darren EF Education-EasyPost 1
100 2 Jacobs Johan Groupama-FDJ United 1
101 1 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 1
CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)
1 Ciccone Giulio Lidl-Trek 277
2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 266
3 Rubio Einer Movistar Team 164
4 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 124
5 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost 108
6 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe 65
7 Sevilla Diego Team Polti VisitMalta 63
8 Arrieta Igor UAE Team Emirates-XRG 55
9 Gee-West Derek Lidl-Trek 54
10 Haig Jack Netcompany INEOS Cycling Team 40
11 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 39
12 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe 39
13 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 38
14 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 33
15 Harper Chris Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 30
16 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 29
17 Arensman Thymen Netcompany INEOS Cycling Team 28
18 Mas Enric Movistar Team 23
19 Eulalio Afonso Bahrain Victorious 19
20 Oliveira Nelson Movistar Team 18
21 Warbasse Lawrence Tudor Pro Cycling Team 18
22 Christen Jan UAE Team Emirates-XRG 18
23 Tarozzi Manuele Bardiani-CSF 7 Saber 18
24 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 15
25 Caruso Damiano Bahrain Victorious 15
26 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 13
27 Huens Axel Groupama-FDJ United 13
28 Geens Jonas Alpecin-Premier Tech 13
29 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates-XRG 12
30 Cavagna Remi Groupama-FDJ United 11
31 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 11
32 Bettiol Alberto XDS Astana Team 10
33 Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe 10
34 Silva Thomas XDS Astana Team 10
35 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 9
36 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 9
37 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 8
38 Aular Orluis Movistar Team 8
39 Milesi Lorenzo Movistar Team 7
40 Bernal Egan Netcompany INEOS Cycling Team 6
41 de la Cruz David Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 6
42 O’Connor Ben Team Jayco-AlUla 6
43 Donovan Mark Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 6
44 Ulissi Diego XDS Astana Team 5
45 Barta William Tudor Pro Cycling Team 4
46 Cepeda Alexander EF Education-EasyPost 4
47 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta 4
48 Naberman Tim Team Picnic PostNL 4
49 Hirt Jan NSN Cycling Team 3
50 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS Cycling Team 3
51 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 3
52 Kulset Johannes Uno-X Mobility 2
53 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 2
54 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 2
55 Kench Josh Groupama-FDJ United 2
56 Zana Filippo Soudal Quick-Step 2
57 Jacobs Johan Groupama-FDJ United 2
58 Dversnes Fredrik Uno-X Mobility 2
59 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 2
60 Mullen Ryan NSN Cycling Team 2
61 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 2
62 Poels Wout Unibet Rose Rockets 1
63 Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe 1
64 Schultz Nick NSN Cycling Team 1
65 Juul-Jensen Christopher Team Jayco-AlUla 1
66 Paasschens Mathijs Bahrain Victorious 1
67 Miholjevic Fran Bahrain Victorious 1
68 Marcellusi Martin Bardiani-CSF 7 Saber 1
69 Denz Nico Red Bull-BORA-hansgrohe 1
70 1 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 1
71 1 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 1
72 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 1
CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)
1 Eulalio Afonso Bahrain Victorious 83:32:30
2 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike + 01:13
3 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team + 05:33
4 Kulset Johannes Uno-X Mobility + 24:47
5 Arrieta Igor UAE Team Emirates-XRG + 46:11
6 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe + 48:37
7 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS Cycling Team + 01:04:00
8 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta + 01:13:18
9 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step + 01:29:24
10 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team + 01:44:42
11 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 01:47:45
12 Sheffield Magnus Netcompany INEOS Cycling Team + 02:04:07
13 Gualdi Simone Lotto-Intermarché + 02:13:41
14 Zambanini Edoardo Bahrain Victorious + 02:21:20
15 Milesi Lorenzo Movistar Team + 02:27:31
16 Kench Josh Groupama-FDJ United + 02:35:43
17 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step + 02:55:47
18 Rolland Brieuc Groupama-FDJ United + 02:58:17
19 Christen Jan UAE Team Emirates-XRG + 03:16:29
20 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team + 03:17:59
21 Silva Thomas XDS Astana Team + 03:25:31
22 Segaert Alec Bahrain Victorious + 03:39:00
23 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost + 03:41:42
24 Busatto Francesco Alpecin-Premier Tech + 03:51:51
25 Huens Axel Groupama-FDJ United + 03:53:12
26 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike + 04:06:02
27 Rafferty Darren EF Education-EasyPost + 04:08:52
28 1 Miholjevic Fran Bahrain Victorious + 04:14:11
29 1 Turconi Filippo Bardiani-CSF 7 Saber + 04:15:28
30 Paletti Luca Bardiani-CSF 7 Saber + 04:18:11
31 Rojas Vicente Bardiani-CSF 7 Saber + 04:20:58
32 Tsvetkov Nikita Bardiani-CSF 7 Saber + 04:26:44
33 Mihkels Madis EF Education-EasyPost + 04:33:07
34 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team + 04:35:43
35 Magnier Paul Soudal Quick-Step + 04:42:54
36 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility + 04:50:27
37 Donaldson Robert Team Jayco-AlUla + 04:54:50
38 Lund Andresen Tobias Decathlon CMA CGM Team + 05:07:29
39 Morgado António UAE Team Emirates-XRG + 05:16:17
40 van Uden Casper Team Picnic PostNL + 05:16:45
41 Penhoët Paul Groupama-FDJ United + 05:19:53
42 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team + 05:27:47
43 Teutenberg Tim Torn Lidl-Trek + 05:29:11
44 Kopecky Matyas Unibet Rose Rockets + 05:37:07