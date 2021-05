Ad inizio Giro d’Italia le gerarchie della Trek-Segafredo erano completamente differenti rispetto a quelle attuali. Giulio Ciccone si era presentato alla Corsa Rosa con l’obiettivo di vincere una tappa e mettersi al servizio di Vincenzo Nibali e Bauke Mollema. Quest’ultimo, tuttavia, è uscito ben presto di classifica, mentre ieri è toccato allo Squalo alzare bandiera bianca. A suon di ottime prestazioni l’abruzzese si è meritato i gradi di capitano, spingendosi sino alla sesta posizione della classifica generale a 3’03” dalla maglia rosa Egan Bernal ed a 1’12” dal podio virtuale occupato da Damiano Caruso.

Luca Guercilena, ds della Trek-Segafredo, ha spiegato al Processo alla Tappa di Raisport come la compagine italo-statunitense si attenda molto dal 26enne nativo di Chieti: “Proveremo a mantenere la posizione in classifica con Ciccone, o anche a migliorarla. Ci aspettiamo molto da lui, ha le armi per farlo. Con gli altri corridori non facciamo mistero di puntare alle tappe, quindi già domani cercheremo di giocarci le nostre carte“.

Gli obiettivi di Vincenzo Nibali, dopo lo Zoncolan, sono inevitabilmente mutati. Ora lo Squalo accusa un distacco tale in classifica generale che potrebbe consentirgli di provare a lanciarsi in una fuga da lontano con il ‘via libera’ da parte degli altri big. Un’ipotesi confermata dallo stesso Guercilena: “Sicuramente Nibali può pensare di vincere una tappa. E’ chiaro che per un campione come lui la classifica sia sempre nella testa. Ma ora credo possa avere la libertà per giocarsi una tappa, che sia domani o nel fine settimana. Ha buone chance per giocarsi le sue carte“.

I prossimi giorni chiariranno dunque le idee sugli scenari tattici della Trek-Segafredo. Non dimentichiamo, infatti, che a questo punto Nibali potrebbe ricoprire un ruolo preziosissimo in appoggio a Giulio Ciccone per conservare o migliorare la posizione di classifica. Qualora lo Squalo si lanciasse in una fuga per giocarsi il successo di tappa, a quel punto l’abruzzese rischierebbe di ritrovarsi senza compagni di squadra. Un rischio che andrà ponderato con attenzione.

Foto: Lapresse