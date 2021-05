Oggi, 23 maggio, si disputerà la 15ma tappa del Giro d’Italia 2021, la Grado-Gorizia di 147 chilometri. Una frazione adatta agli attacchi da lontano o a un colpo di mano di un finisseur. Dall’altimetria si notano tanti mangia e bevi che animeranno la corsa.

La tappa odierna, come anticipato pocanzi, non è molto lunga ed è composta da un circuito di 40 chilometri da ripetere tre volte, con un piccolo sconfinamento in Slovenia. A Sagrado si scala il Monte San Michele prima di entrare nel circuito; salita piccola ma ripida (due chilometri) a Gornje Cerovo, dopo il terzo passaggio si rientra in Italia da San Floriano del Collio per passare tra Gorizia e Nova Gorica.

A rendere incerto e spettacolare il finale uno strappo, di circa un chilometro, con pendenze che toccano il 14% seguito da una ripida discesa che riporta i corridori nei confini nazionali. E per chiudere un bellezza anche l’ultimo chilometro in pavé.

La quindicesima tappa prenderà il via alle ore 13.15 e terminerà tra le 16.45 e le 17.07. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 12.15 con Villaggio di partenza, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle per il Processo alla tappa al termine della frazione. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 13.15. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+.

IL PROGRAMMA DELLA QUINDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021

Domenica 23 maggio

Quindicesima tappa: Grado-Gorizia (147 chilometri)

Partenza: ore 13.15

Arrivo: ore 16.45-17.07 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 12.15, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 13.15

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 12.45

