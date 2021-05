Remco Evenepoel continua a barcollare in questa seconda settimana del Giro d’Italia 2021. Dopo la crisi patita a Montalcino, l’enfant prodige belga ha faticato anche oggi sul Monte Zoncolan e ha perso 1’30” da Egan Bernal. Ad ogni modo, Evenepoel non è crollato e resta nella top-10 della classifica generale. Anzi, stante la crisi ben più pesante che ha avuto Tobias Foss, Remco avrebbe pure fatto un passo in avanti verso la conquista di un piazzamento nei dieci.

Restano, comunque, dei dubbi sul prosieguo di Giro del giovanissimo fuoriclasse della Deceuninck-Quick Step. Il suo team manager Patrick Lefevere, infatti, ha dichiarato che, alla fine della seconda settimana, Remco Potrebbe ritirarsi. Ad ogni modo, Evenepoel sembra voglioso di lottare ancora.



Queste le dichiarazioni rilasciate da Remco Evenepoel dopo la tappa odierna: “E’ stata una frazione dura, con temperature molto basse, e quando siamo entrati nel tratto più duro della salita, ho sentito le gambe svuotate. Ho perso tempo, ma resto in top-10 e voglio continuare a lottare giorno dopo giorno. Sto pagando i mesi passati ai box, oggi non avevo potenza nelle gambe e sapevo che avrei sofferto nel segmento più esplosivo della salita. Ad ogni modo, considerando tutto, perdere 1’30” da Bernal non è male“.

Foto: Lapresse