La seconda settimana del Giro d’Italia 2021 si concluderà oggi con la frazione, in assoluto, più dura di quest’edizione della Corsa Rosa, vale a dire la Sacile-Cortina d’Ampezzo di 212 chilometri. Nel menù odierno sono presenti le scalate di Passo Fedaia, Passo Pordoi e Passo Giau, tre erte iconiche delle Dolomiti. Chiaramente il grande favorito per il successo è la maglia rosa Egan Bernal (Ineos). Il colombiano ha un’occasione molto ghiotta per distanziare in modo netto tutti i suoi inseguitori in classifica generale.

Il principale rivale di Bernal, sulla carta, è colui che gli ha tenuto testa sullo Zoncolan, vale a dire il britannico Simon Yates (BikeExchange). In casa Italia, invece, le frecce principali sono Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Ambedue gli azzurri hanno brillato sul mostro della Carnia, ma la frazione di oggi è totalmente differente e prevede sforzi di tutt’altro tipo.

Sono chiamati al riscatto, dopo le debacle sullo Zoncolan, anche il britannico Hugh Carthy (EF Education-Nippo), il russo Alexander Vlasov (Astana) e l’enfant prodige belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Per quest’ultimo la frazione odierna rappresenterà una vera e propria prova del nove. In caso di crisi, potrebbe anche lasciare il Giro. Se, invece, la superasse senza grosse perdite, allora potrebbe guardare alla terza settimana con rinnovata fiducia.

Ovviamente non va scartata l’ipotesi fuga, anche perché questa frazione strizza l’occhio a corridori che vogliono muoversi già al mattino per rimontare posizioni in classifica generale. Su tutti, due che potremmo trovare all’attacco sono l’irlandese Daniel Martin (Israel Start-UP) e il portoghese Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step).

I FAVORITI DELLA SEDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021

***** Egan Bernal

**** Simon Yates

*** Giulio Ciccone, Damiano Caruso, Hugh Carthy, Alexander Vlasov

** Daniel Martinez, Remco Evenepoel, Daniel Martin, Romain Bardet, Joao Almeida, Tobias Foss

* Attila Valter, Davide Formolo, Nick Schultz, George Bennett, Vincenzo Nibali, Rein Taaramae, Pello Bilbao, Tanel Kanger, Bauke Mollema, Lorenzo Fortunato, Mikel Nieve, Antonio Pedrero, Einer Rubio, Jan Hirt, Sebastien Reichenbach, Matteo Fabbro, Felix Grossschartner, Chris Hamilton, Michael Storer, Alexander Cepeda

Foto: Lapresse