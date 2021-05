Un cambio di schema, una Ineos Grenadiers diventata, oltre che vincente, anche spettacolare. Un modo di correre che si è andato a trasformare con gli anni, che vede in Egan Bernal ovviamente il protagonista assoluto: seconda vittoria di tappa per il colombiano che oggi ha dominato a Cortina d’Ampezzo, mettendo una seria ipoteca sul Giro d’Italia 2021.

Il commento nel comunicato stampa di Dave Brailsford: “È stata una giornata da sogno per noi. In passato, nella posizione in cui si è trovato Egan, avremmo semplicemente controllato la corsa in modo sicuro, senza rischiare. Ho pensato che oggi Egan ha visto la sua opportunità, e in maglia rosa, ha colto l’occasione per andare all’attacco con un attacco piuttosto coraggioso: ha scollinato sulla Cima Coppi, cosa che voleva fare, poi è sceso veloce ma con attenzione per conquistare la vittoria di tappa”.

Prosegue: “Voleva vincere da solo con la maglia rosa, sulle Dolomiti. È arrivato in Italia per la prima volta dalla Colombia e ha una forte affinità con i suoi tifosi italiani. Ama l’Italia. Siamo molto orgogliosi di lui”.

Sulle prossime giornate: “È un po’ un cliché, ma sappiamo nel ciclismo che tutto può succedere in qualsiasi momento. Non è la prima volta che siamo in questa posizione e terremo concentrati i ragazzi. Sono estremamente orgoglioso del modo in cui la squadra ha controllato in gruppo”.

Foto: Lapresse