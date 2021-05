Aleksandr Vlasol è stato sfortunato protagonista della sedicesima tappa del Giro d’Italia da Sacile a Cortina d’Ampezzo. Nell’ascesa al Passo Giau la manica della sua mantellina si è incastrata in una ruota, costringendolo a fermarsi. L’immediato intervento dell’ammiraglia della Astana non è stato sufficiente per rimanere incollato alle ruote di uno scatenato Egan Bernal.

Il ciclista russo ha espresso cosi tutta la sua delusione: “Quando ho iniziato togliermi la mantellina, in qualche modo una manica ha toccato la mia ruota, bloccandola immediatamente. Mi sono dovuto fermare per risolvere il problema ma fortunatamente la nostra macchina era vicina, quindi ho ricevuto aiuto dal nostro meccanico“.

Nella sua disperata rincorsa al colombiano, Vlasov ha potuto contare sul supporto della squadra che è risultato fondamentale per limitare il passivo a 2’11”: “Con il supporto dei miei compagni di squadra ho provato a tornare nel gruppo, ma non ha funzionato perché ero abbastanza indietro. È stata una delusione, ma è stato così, non posso farci niente“.

Nonostante il colpo di sfortuna il capitano dell’Astana è convinto di poter far bene nelle tappe che verranno: “Abbiamo fatto del nostro meglio per arrivare al traguardo, ma ho comunque perso tempo dai miei avversari. Oggi mi sentivo davvero bene e i miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo lavoro per me, ma la fortuna oggi non è stata dalla nostra parte. Tuttavia non mi arrenderò e continuerò a lottare nella terza settimana”.

