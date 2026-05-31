LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultima occasione per Milan a Roma

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventunesima tappa del Giro d’Italia 2026, Roma-Roma di 131 chilometri. Jonathan Milan si gioca l’ultima occasione per centrare il successo in una corsa fin qui avara di soddisfazioni.

La vittoria ottenuta ieri da Jonas Vingegaard a Piancavallo ha apposto il sigillo dell’ufficialità sul successo finale del fuoriclasse scandinavo e ha definito la composizione del podio: saranno l’austriaco Felix Gall e l’australiano Jai Hindley ad accompagnare il danese sul palco delle premiazioni.

Si parte da Via Cristoforo Colombo per dirigersi verso Ostia e affrontare lo sprint intermedio di Fontana dello Zodiaco al chilometro 23,1. I corridori tornano poi indietro verso la città e, all’altezza delle Terme di Caracalla, iniziano gli otto giri del circuito finale da 9,5 chilometri che si sviluppa lungo le vie cittadine. Il Circo Massimo crea la suggestiva cornice per l’arrivo finale.

L’arrivo a Roma regala a Jonathan Milan la possibilità di centrare quel successo fin qui solamente sfiorato: quarto a Burgas nella tappa inaugurale, secondo a Sofia nella terza frazione e terzo a Pieve di Soligo. Il gigante azzurro, per centrare il suo obiettivo e regalare il tanto agognato successo alla Lidl-Trek, avrà però bisogno del pieno sostegno di una squadra che fin qui non lo ha sempre assistito nel migliore dei modi.

Il principale rivale di Milan non può che essere Paul Magnier. Il francese della Soudal Quick-Step ha dominato gli sprint fin qui disputati dimostrando di avere qualcosa in più rispetto ai rivali e ha vinto con pieno merito la Maglia Ciclamino di leader della classifica a punti.

Proveranno ad insidiare il duello tra i principali candidati al successo di giornata gli altri sprinter presenti: gli olandesi Dylan Groenewegen della Unibet Rose Rockets e Casper van Uden del Team Picnic PostNL, il danese Tobias Lund Andresen della Decathlon CMA CGM Team, il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team. Da non sottovalutare, in casa Italia, le possibilità di Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious, ottimo secondo nello sprint di Pieve di Soligo, di Matteo Malucelli della XDS Astana Team e di Giovanni Lonardi del Team Polti VisitMalta.

Vedremo chi coglierà la gioia dell’ultimo successo della Corsa Rosa 2026. La partenza della ventunesima tappa è prevista alle ore 15:40 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la ventunesima frazione del Giro d’Italia 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!