17.33 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, video, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo.

17.32 Giacomo Nizzolo si rilancia anche nella classifica a punti:

1 1 – SAGAN Peter BORA – hansgrohe 135

2 5 ▲3 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS 126

3 3 – CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 113

4 2 ▼2 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 110

5 4 ▼1 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 86

17.31 Immutata la classifica generale:

1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 53:11:42

2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:45

3 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12

4 4 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17

5 5 – YATES Simon Team BikeExchange 1:22

6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:50

7 7 – EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 2:22

8 8 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2:24

9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 2:49

10 10 – MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:15

17.30 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS 100 80 4:42:19

2 AFFINI Edoardo Team Jumbo-Visma 40 50 ,,

3 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 20 35 ,,

4 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 12 25 ,,

5 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 4 18 ,,

6 OLDANI Stefano Lotto Soudal 15 ,,

7 PASQUALON Andrea Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 12 ,,

8 KANTER Max Team DSM 10 ,,

9 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 8 ,,

10 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 6 ,,

17.27 Edoardo Affini ha provato ad anticipare la volata con uno scatto da finisseur a 600 metri dall’arrivo. Nizzolo è stato il primo a reagire. E’ partito lunghissimo, a 300 metri dal traguardo. Ma è stata una volata imperiosa, ha vinto in maniera netta proprio davanti al sorprendente Affini! 3° Peter Sagan.

17.24 Dopo 11 secondi posti, finalmente Giacomo Nizzolo ha vinto una tappa al Giro d’Italia. Nessuno lo meritava più di lui! Davvero bravissimo, era ora!

17.24 NIZZOLOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! NIZZOLOOOOOOOOOOOOO!!! HA VINTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! GRANDISSIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

17.24 AFFINI PROVA AD ANTICIPARE IL GRUPPO!

17.23 Viviani è ben posizionato oggi.

17.22 ULTIMO KM! Davanti Bora e Jumbo-Visma, ma risale anche la Cofidis!

17.22 Risalgono Sagan e Groenewegen. Occhio all’olandese…

17.21 2 km all’arrivo, rettilineo lunghissimo!

17.21 Arriva davanti la UAE di Fernando Gaviria. Con il colombiano i gregari Richeze e Molano.

17.20 3 km all’arrivo, da adesso in poi i distacchi verranno neutralizzati in caso di cadute.

17.20 Ganna ha pilotato davanti Bernal.

17.19 Ora la DSM a pilotare il plotone.

17.19 5 km al traguardo.

17.18 Nizzolo che era stato molto simpatico prima della partenza: “Punto al 2° posto“. Ha scherzato sul fatto di essere, sin qui, un eterno piazzato.

17.17 Ora si porta davanti la Qhubeka Assos di Giacomo Nizzolo.

17.16 GRUPPO COMPATTO! Fuggitivi ripresi a 7,3 km dall’arrivo.

17.15 Scatta Rivi, è l’ultimo fuoco di paglia prima dell’inevitabile ricongiungimento. Marengo e Pellaud rispondono.

17.15 Per l’Italia sarebbe bellissimo se vincesse Elia Viviani, primo ciclista della storia a venire insignito del ruolo di portabandiera alle Olimpiadi. Sarebbe un bel modo per festeggiare.

17.14 Davanti la Bora-hansgrohe di Peter Sagan e la Cofidis di Elia Viviani.

17.13 Il momento di gloria degli attaccanti durerà ancora qualche km. 21″ di vantaggio.

17.12 Dieci km al traguardo!

17.10 Si rialza il plotone e il vantaggio di Pellaud, Rivi e Marengo sale a 17”.

17.09 Sempre 14″, il gruppo non vuole riprendere troppo presto i fuggitivi.

17.08 10″ per Marengo, Rivi e Pellaud. Non hanno mai davvero creduto di potercela fare.

17.07 15 km all’arrivo.

17.06 Amici di OA Sport, oggi è la classica tappa di trasferimento. Poi da domani in poi, finalmente, non ci sarà più respiro…Salite a volontà!

17.05 Ormai solo 14″ per i fuggitivi, che a breve verranno riassorbiti.

17.03 Puccio, Moscon e Ganna scortano davanti Egan Bernal.

17.01 Scende a 29″ il margine del terzetto di testa.

17.00 20 km all’arrivo.

16.59 Davide Gabburo (Bardiani CSK Faizané) allunga leggermente in testa al gruppo per andare a salutare i parenti.

16.58 In questo Giro d’Italia, in tappe come quella odierna, vanno in fuga sempre le stesse squadre, ovvero le tre Professional italiane, e sempre con gli stessi corridori. Di sicuro non è un bello spettacolo da vedere.

16.57 Risale a 41″ il vantaggio di Rivi, Marengo e Pellaud.

16.56 I tre in fuga vengono tenuti a bagnomaria in attesa che si accendano le schermaglie in vista della volata.

16.54 Scende inesorabilmente il vantaggio di Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec). Hanno soltanto 20″ sul plotone guidato dalle squadre degli sprinter. – 24 alla fine.

16.51 25 km alla fine e soltanto 30″ di vantaggio per i tre valorosi del giorno!

16.48 40,8 km/h è la media dopo quattro ore di gara.

16.46 Ribadiamo ancora una volta i nomi dei tre fuggitivi: Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec).

16.44 Intanto iniziano ad organizzarsi le formazioni dei velocisti.

Foto: Lapresse