17.43 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, approfondimenti, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo.

17.38 La nuova classifica generale del Giro d’Italia:

1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 48:29:23

2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:45

3 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12

4 4 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17

5 5 – YATES Simon Team BikeExchange 1:22

6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:50

7 7 – EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 2:22

8 8 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2:24

9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 2:49

10 10 – MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:15

11 12 ▲1 BARDET Romain Team DSM 3:29

12 13 ▲1 VALTER Attila Groupama – FDJ 3:51

13 14 ▲1 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 4:04

14 15 ▲1 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 4:25

15 16 ▲1 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 5:43

16 17 ▲1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 7:04

17 18 ▲1 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 7:06

18 19 ▲1 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 7:16

19 21 ▲2 GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo 7:49

20 23 ▲3 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 8:45

17.32 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 100 80 5:43:48

2 HAMILTON Chris Team DSM 40 50 ,,

3 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 20 35 0:15

4 BENNETT George Team Jumbo-Visma 12 25 ,,

5 VISCONTI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 4 18 1:12

6 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 15 1:25

7 EDET Nicolas Cofidis, Solutions Crédits 12 1:47

8 PETILLI Simone Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 10 ,,

9 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step 8 3:00

10 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 6 4:19

11 DE BONDT Dries Alpecin-Fenix 5 7:07

12 NIV Guy Israel Start-Up Nation 4 ,,

13 TESFATSION Natnael Androni Giocattoli – Sidermec 3 7:13

14 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 2 ,,

15 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1 10:07

16 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 10:14

17 BERNAL Egan INEOS Grenadiers ,,

18 SÁNCHEZ Luis León Astana – Premier Tech ,,

19 STORER Michael Team DSM ,,

20 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma ,,

21 GROßSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe ,,

22 IZAGIRRE Gorka Astana – Premier Tech ,,

23 VALTER Attila Groupama – FDJ ,,

24 COVI Alessandro UAE-Team Emirates ,,

25 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe ,,

26 SCHULTZ Nick Team BikeExchange ,,

27 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious ,,

28 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech ,,

29 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe ,,

30 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers ,,

17.29 Nibali taglia il traguardo a 10.’06”. Ha guadagnato 7″ sul gruppo maglia rosa. Ci ha fatto divertire. Grazie Squalo.

17.28 Nibali a 1500 metri dall’arrivo, sta dando tutto! Dietro tira la inesorabile Ineos.

17.27 Scivolata in discesa per Moscon. Non sembrano esserci conseguenze gravi.

17.26 La gente a bordo strada sta impazzendo vedendo Vincenzo Nibali che ha guadagnato terreno sul gruppo maglia rosa! Sono immagini stupende!

17.25 NIBALI HA GUADAGNATO 10 SECONDI!! Che cuore lo Squalo, in discesa ha fatto la differenza!

17.22 Andrea Vendrame ha vinto la prima tappa della carriera al Giro d’Italia. Chissà che ora, a 26 anni, la sua carriera non possa svoltare. E’ un corridore veloce, ma oggi ha tenuto benissimo in una tappa molto dura e con salite impegnative.

17.21 VINCENZO NIBALI IN TESTA AL GRUPPO IN DISCESA! Oggi lo Squalo è veramente brillante!

17.21 Quinta piazza per Visconti.

17.20 3° Brambilla davanti a Bennett. Il neozelandese manda a quel paese con il braccio l’italiano.

17.19 VENDRAMEEEEEEEEEEE!!! Implacabile, era più veloce e ha battuto nettamente Hamilton.

17.19 Volata a due tra Vendrame e Hamilton per la vittoria. Davanti c’è l’italiano, l’australiano non dà cambi.

17.18 ULTIMO KM! Il gruppo principale transita ora al GPM.

17.17 Hamilton ha ripreso Vendrame. Forse il veneto ha sprecato troppe energie.

17.17 2 km all’arrivo, Brambilla e Bennett si marcano tra di loro: ormai si sono giocati la tappa.

17.16 VENDRAME HA STACCATO HAMILTON! Questo però è un errore tattico, perché è più veloce!

17.16 ATTACCA HAMILTON! Vendrame va a chiudere, mentre si sono fatti sorprendere Brambilla e Bennett!

17.15 Nibali e Ciccone sono stati riassorbiti. La Ineos è inattaccabile, ma almeno abbiamo visto un po’ di fantasia. Ci è piaciuto l’attacco dello Squalo e del suo giovane capitano.

17.14 Ripreso Bennett, terminata la discesa. 4 km all’arrivo. Brambilla, Vendrame, Bennett e Hamilton si giocano la tappa.

17.12 SI MUOVE BERNAL IN PRIMA PERSONA! La maglia rosa va a riprendere i due italiani. La Ineos non ha dato spazio, ma bravi lo stesso per averci provato.

17.12 Nibali e Ciccone si danno cambi regolari, ma Moscon si riporta su di loro.

17.11 BENNETT ATTACCA IN DISCESA! Brambilla si fa sorprendere!

17.11 7 km all’arrivo per i fuggitivi, è una tappa nella tappa. Si lotta per il successo parziale e per la classifica generale.

17.10 Ciccone si alza sui pedali e rilancia l’andatura!

17.09 Nibali e Ciccone hanno guadagnato una manciata di secondi. Per ora la Ineos non lascia spazio. Il siciliano e l’abruzzese stanno affrontando il tratto duro della salita.

17.08 NIBALIIIIIIIIIIIIII!!!! Attacco di coppia per Nibali e Ciccone! I due corridori della Trek-Segafredo provano ad evadere!

17.08 ATTACCA GIULIO CICCONE TRA GLI UOMINI DI CLASSIFICA!

17.07 9 km all’arrivo. La discesa terminerà a 3500 metri dal traguardo. Il finale sarà in leggera salita.

17.06 Contrattacco di Brambilla, che transita davanti a Bennett al GPM. I primi quattro sono comunque ancora tutti insieme. Ora la discesa!

17.06 ATTACCA BENNETT! Hamilton va subito a chiudere, attenti anche Brambilla e Vendrame.

17.05 Visconti è quinto a 35″ dal gruppetto di testa.

17.03 Se questi quattro arrivassero in volata, Vendrame sulla carta sarebbe nettamente il più veloce. Il 26enne veneto dovrà essere bravo a non farsi sorprendere, perché gli attacchi non mancheranno…

17.02 Attenzione perché Brambilla è forte in discesa. Mancano 2,5 km al GPM per Vendrame, Brambilla, Hamilton e Bennett. A 12’29” il gruppo maglia rosa.

17.01 Rientrano Bennett e Brambilla. E’ stato il neozelandese a chiudere il gap. Sono in quattro al comando.

17.01 Per Vendrame si è messa bene, perché si è messo alle spalle il tratto a lui meno congeniale.

17.00 Ora due coppie contrapposte. Davanti Hamilton e Vendrame, poco dietro Bennett e Brambilla.

17.00 Il tratto duro della salita è terminato.

16.59 Hamilton scatta e va a riprendere Vendrame.

16.59 Scende a 7″ il vantaggio di Vendrame a 4 km dal GPM. Brambilla, Hamilton e Bennett sono vicini.

16.58 Filippo Ganna ha terminato il suo lavoro e si è sfilato. Ora c’è Puccio in testa al gruppo.

16.56 Ora Vendrame fatica nel tratto al 14%. L’italiano inizia a girarsi. Dietro il terzetto degli inseguitori è tirato da Brambilla.

16.55 Bravissimo Vendrame, 11″ sugli inseguitori. E chi l’avrebbe mai detto. A inizio carriera era un corridore votato più che altro alle volate, adesso si difende alla grande anche su queste salite dure.

16.53 Stupisce Vendrame! Nel tratto duro guadagna qualcosa, ora ha 10″ su Brambilla, Hamilton e Bennett.

16.53 Anche il gruppo inizia il Passo del Carnaio. Indovinate chi sta tirando per la Ineos in testa al plotone? Ovviamente Filippo Ganna…

16.52 Vendrame in testa, a 7″ Hamilton, Bennett e Brambilla. Ancora più dietro Edet e Visconti.

16.51 Edet e Visconti in difficoltà. Bennett e Brambilla stanno andando a riprendere Vendrame. Con loro anche Hamilton.

16.49 Vendrame ha attaccato nel tratto più agevole della salita. Ora arrivano i 3 km al 9,5% di pendenza media e massima del 14%. E’ qui che si decide la tappa…

16.48 VENDRAME PARTE AL CONTRATTACCO E SE NE VA!

16.48 Rientra anche Vendrame.

16.47 Rientra a fatica anche Visconti, sono in cinque davanti: Brambilla, Hamilton, Edet, Bennett e Visconti.

16.46 Hamilton, Edet e Bennett vanno a chiudere su Brambilla.

16.46 Si staccano Petilli, Albanese, Honoré e Tesfazion.

16.45 ALTRO ATTACCO DI BRAMBILLA! Attenzione perché forse sta spendendo fin troppe energie. Il tratto duro della salita non è ancora arrivato.

16.44 Sulla carta i più forti in salita tra gli attaccanti sono Bennett e Brambilla.

16.43 Primo scatto di Gianluca Brambilla, che oggi si gioca una grande occasione!

16.43 Gruppo maglia rosa sempre tirato dalla Ineos-Grenariers di Bernal. Ritmi blandi e distacco di 12’06” dalla vetta.

16.41 Inizia il Passo del Carnaio per i fuggitivi! 10.8 km al 5,1% di pendenza media, ma il tratto centrale è durissimo, con 3 km al 9,5% di pendenza media e massima del 14%!

16.40 Il belga De Bondt transita per primo al traguardo volante e si prende 3″ di abbuono.

16.39 Ecco i nomi dei battistrada: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Dries De Bondt (Alpecin Fenix), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Christopher Hamilton (Team DSM), Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team), George Bennett (Jumbo-Visma), Nicolas Edet (Cofidis), Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert) e Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec).

16.37 Abbiamo dunque tredici uomini al comando con 11’53” di vantaggio. Siamo ad un chilometro dal traguardo volante di Santa Sofia che immetterà al decisivo Passo del Carnaio.

16.34 Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert) e Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec) sono riusciti a riportarsi sulla testa della corsa.

16.31 Diego Ulissi (UAE Team Emirates) è segnalato a circa 1′ dai fuggitivi.

16.29 Inseguono a 12″ Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert) e Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec).

16.27 Sono adesso in dieci in testa alla corsa: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Dries De Bondt (Alpecin Fenix), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Christopher Hamilton (Team DSM), Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team), George Bennett (Jumbo-Visma), Nicolas Edet (Cofidis) e Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè).

16.25 Anche il gruppo ha superato il GPM del Passo della Calla e sta affrontando la discesa che li porterà al traguardo volante di Santa Sofia.

16.22 Dietro di lui sette uomini: Brambilla, Visconti, Vendrame, Bennett, Hamilton, Albanese e Ravanelli. Altri 4 uomini all’inseguimento: Bouchard, Petilli, De Bondt, Tesfazion.

16.20 Davanti alcuni fuggitivi hanno preso il largo lungo la discesa! Allunga Honorè!

16.17 40 km alla fine e 10’33” per i fuggitivi. Intanto si sono staccati Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Nicolas Edet (Cofidis) e Guy Niv (Israel Start-Up Nation). Victor Campenaerts (Qhubeka Assos) è già stato ripreso dal gruppo.

16.14 Adesso i fuggitivi dovranno affrontare circa 30 km di discesa che li porterà al traguardo volante di Santa Sofia.

16.11 Siamo ufficialmente arrivati in Emilia-Romagna.

16.08 Come da pronostico Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team) è passato per primo al GPM del Passo della Calla incrementando così il suo vantaggio nella classifica della maglia azzurra. Dietro di lui Dries De Bondt e Andrea Vendrame.

16.06 I battistrada si trovano ad un chilometro dalla vetta del Passo della Calla.

16.03 Alcuni velocisti hanno perso contatto dal gruppo della maglia rosa il cui ritmo peró è abbastanza contenuto.

16.00 Dries De Bondt (Alpecin Fenix) è riuscito a rientrare sulla testa della corsa.

La presentazione dell’undicesima tappa – I tratti in sterrato di oggi – Il percorso della seconda settimana – La cronaca della decima tappa – Tutte le classifiche – Chi può vincere il Giro e chi è fuori – Il borsino dei favoriti dopo la prima settimana

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2021: la Perugia-Montalcino, di 162 chilometri. Denominata Wine Stage di questa edizione della Corsa Rosa, la frazione odierna è contraddistinta da un percorso impegnativo con un’altimetria che presenta quasi 2500 metri di dislivello, con 4 settori di sterrato che complessivamente propongono 35 chilometri di strade bianche negli ultimi 70.

Il primo settore di ‘strade bianche’ sarà quello di Torrenieri al chilometro 93,2. Superati Buonconvento e Bibbiano, si incontrerà il secondo settore sterrato di Castiglion del Bosco (km 110), nonché traguardo volante, che presenta un passaggio a livello prima di attraversare il torrente Ombrone. Successivamente andrà affrontata la doppia scalata al Passo del Lume Spento, GPM di terza categoria quasi tutto in sterrato, che verrà affrontato da due versanti diversi. Il primo misura 13 chilometri al 3,6% con punte del 16% nella sua prima parte; tutto su strade bianche sino all’ultimo chilometro prima dello scollinamento.

Si scenderà dunque su Montalcino e alle porte della città si svolterà per Castelnuovo dell’Abate, dove si trova il secondo traguardo volante, prima degli ultimi due settori sterrati. Dopo Tavernelle la strada salirà marcatamente fino a ritrovare il GPM del Passo del Lume Spento con i suoi 9,3 chilometri al 4,6% con picchi del 12% nella parte conclusiva su asfalto, per poi raggiungere quindi l’arrivo.

In questa giornata da Classica, l’Italia potrebbe giocarsi delle ottime chance con grandi esperti del calibro di Davide Formolo (UAE Team Emirates) e il vincitore del Giro delle Fiandre 2019 Alberto Bettiol (EF Education Nippo). Il primo, tra l’altro, è a poco più di un minuto di ritardo dalla vetta della generale comandata da Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Bettiol invece, si è presentato alla Corsa Rosa con una bella condizione specialmente in salita, che mixata alla sua grande capacità da finisseur, sulle strade di casa, potrebbe risultare la chiave vincente del giorno.

E che dire dello stesso Bernal, che proprio all’ultima Strade Bianche ha ottenuto un terzo posto che, in prospettiva odierna , fa tremare molti dei suoi avversari per la maglia rosa che difficilmente riusciranno a distanziarlo. Dunque Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) e Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) dovranno stare allerta.

Parlando di altri finisseur del giorno, non va assolutamente escluso il trionfatore di Foligno Peter Sagan (Bora-hansgrohe) se non gli azzurri Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team) e Fabio Felline (Astana-Premier Tech).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’undicesima tappa dalle ore 12.30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse