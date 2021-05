CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2021

La presentazione della diciassettesima tappa – Il percorso della terza settimana – Tutte le salite – Il borsino dei favoriti – Tutte le classifiche

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2021. La Canazei-Sega di Ala, di 193 chilometri, segnerà l’inizio di una cinque giorni decisiva per le sorti del podio di questa Corsa Rosa. Già da quest’oggi, sulla tremenda ascesa finale, potremmo assistere ad un’altra importante battaglia tra i big della generale.

Assisteremo dunque ad una tappa d’alta montagna con la prima parte interamente in discesa sino al GPM di terza categoria di Sveseri al chilometro 57,9, lungo 2900 metri al 9,7% con punte del 14%. Si percorreranno in sequenza la Val di Fassa, la Val di Fiemme e l’altopiano di Pinè. Raggiunta Trento (km 91,3), primo traguardo volante di giornata, la corsa si disporrà sulla riva destra dell’Adige. Dopo Mori (km 121,6), secondo traguardo volante di questa tappa, si affronterà da Avio il GPM di prima categoria del Passo di San Valentino (km 155,2), un’ascesa di 14,8 chilometri al 7,8% con punte del 14%.

Seguirà una discesa impegnativa su Chizzola. Dopo un breve tratto in pianura, da Sdruzzinà si affronterà la salita finale di prima categoria di Sega di Ala. Questa ascesa lunga 11,2 chilometri al 9,8%, presenta i primi 9,5 chilometri praticamente sempre sopra il 10% con punte prolungate attorno al 15% e picchi del 17/18% all’inizio. Dopo gli ultimi tornanti si entrerà nell’altopiano del Passo Fittanze, dove le pendenze si addolciscono fino alla linea di arrivo.

È indubbio che la maglia rosa Egan Bernal (Ineos Grenadiers) sfrutterà quest’altra occasione per allungare in classifica. Finora il suo principale avversario, col passare delle tappe, per regolarità, è stato sicuramente l’azzurro Damiano Caruso (Bahrain Victorius), sempre più in lizza per guadagnarsi uno storico secondo posto sul podio di Milano. Contro di lui un Romain Bardet (Team DSM) che cresce giorno dopo giorno, e Hugh Carthy, che ha dalla sua un’EF Education Nippo davvero agguerrita.

Da verificare anche la tattica in casa Trek-Segafredo per tentare il tutto per tutto nel riprendersi perlomeno il terzo gradino della generale con Giulio Ciccone, supportato dal due volte vincitore della Corsa Rosa Vincenzo Nibali. Abbiamo dunque Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) e Simon Yates (Team BikeExchange), usciti un po’ malconci dalla frazione di Cortina d’Ampezzo. Tra coloro che invece potrebbero puntare alla vittoria di tappa, ma che oramai non hanno più ambizioni d’alta classifica, figurano Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), George Bennett (Jumbo-Visma) e l’azzurro Davide Formolo (UAE Team Emirates).

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2021 dalle ore 11.30: via della frazione alle 12.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse