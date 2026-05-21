Sport in tv oggi (giovedì 21 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 21 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA e le qualificazioni del Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, il karate con gli Europei, il tiro con l’arco con gli Europei, e tanto altro ancora.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà quest’oggi con la dodicesima tappa, che prevede la partenza da Imperia e l’arrivo a Novi Ligure dopo 175 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 13.05, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.15, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.03 e le 17.26.

Nell’ATP 500 di Amburgo oggi per i quarti di finale di singolare nel quarto match dalle 12.00, non prima delle 18.00, Luciano Darderi affronterà Alex de Minaur, mentre nel torneo di doppio alle 12.00 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori riprenderanno il loro match degli ottavi contro Sadio Doumbia e Fabien Reboul dal punteggio di 2-5, e poi, in caso di successo, affronteranno, dopo un congruo riposo, Theo Arribage ed Albano Olivetti nei quarti.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 21 maggio

7.30 Golf, Soudal Open: 1° giro – 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW

8.15 Tiro con l’arco, Europei: ottavi, quarti e semifinali a squadre – Nessuna copertura tv / streaming

9.00 Karate, Europei: eliminatorie kumite femminile 50 e 55 kg e maschile 60 e 67 kg, squadre di kata e squadre di kumite – YouTube WKF

10.30 Tennis, WTA 500 Strasburgo: quarti di finale singolare e semifinali doppio – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW

10.35 Golf, Trophy Hassan II: 1° giro – 15.00 Discovery Plus, HBO Max

11.00 Tennis, Roland Garros: 3° turno qualificazioni maschili e femminili (1a giornata) (1° match alle 11.00 Marco Cecchinato–Andrea Pellegrino, 2° match dalle 11.00 Federico Cinà-Alexis Galarneau) – Discovery Plus, HBO Max

11.00 Tennis, ATP 250 Ginevra: quarti di finale singolare e doppio – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Tenns, ATP 500 Amburgo: quarti di finale singolare, ottavi e quarti doppio (Singolare: 4° match dalle 12.00 non prima delle 18.00 Luciano Darderi-Alex de Minaur; Doppio: 1° match alle 12.00 Simone Bolelli/Andrea Vavassori-Sadio Doumbia/Fabien Reboul riprende da 2-5, eventuale 3° match dalle 12.00 dopo un congruo riposo Simone Bolelli/Andrea Vavassori-Theo Arribage/Albano Olivetti) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Tennis, WTA 250 Rabat: quarti di finale singolare e semifinali doppio – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW

12.00 Vela, Europei IQFoil: Gold fleet e Silver fleet – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Ciclismo, 4 Giorni di Dunkerque: 2a tappa – 15.00 Discovery Plus, HBO Max

12.35 Ciclismo femminile, Vuelta a Burgos Feminas: 1a tappa – 14.30 Discovery Plus, HBO Max

13.05 Ciclismo, Giro d’Italia: 12ma tappa, Imperia-Novi Ligure (175 km) – Rai Sport HD poi dalle 14.05 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

13.15 Tiro con l’arco, Europei: ottavi, quarti e semifinali a coppie miste – Nessuna copertura tv / streaming

14.00 Tennis, sorteggio tabelloni Roland Garros – YouTube Roland Garros

14.00 Golf, Byron Nelson: 1° giro – Discovery Plus, HBO Max

16.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Lettonia-Finlandia, Canada-Norvegia – Sporteurope.TV

20.00 Basket, Serie A: gara 3 quarti di finale play-off, Trieste-Brescia – LBA TV

20.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Svizzera-Gran Bretagna, Danimarca-Slovacchia – Sporteurope.TV

20.45 Basket, Serie A: gara 3 quarti di finale play-off, Reggio Emilia-Milano – LBA TV, Sky Sport Basket, Cielo, Sky Go, NOW, cielotv.it

LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-DOUMBIA/REBOUL DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.05

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-DE MINAUR (NON PRIMA DELLE 18.00)