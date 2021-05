CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.33 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifica, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo.

17.31 Damiano Caruso al Processo alla Tappa: “So che è la mia occasione e voglio giocarmela sino in fondo“.

17.29 La classifica generale dopo il ritiro dello sfortunato Giulio Ciccone:

1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 77:10:18

2 2 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:21

3 3 – YATES Simon Team BikeExchange 3:23

4 4 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 6:03

5 5 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 6:09

6 6 – BARDET Romain Team DSM 6:31

7 7 – MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 7:17

8 8 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 8:45

9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 9:18

10 11 ▲1 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 13:37

17.27 Ora due tappe di alta montagna, poi sabato la cronometro di Milano di 30 km. Tre giorni per decidere il Giro d’Italia 2021.

17.25 L’Italia purtroppo oggi ha perso Giulio Ciccone, non in grado di ripartire dopo la caduta di ieri. L’abruzzese aveva anche la febbre. Fa male, ma consoliamoci: abbiamo trovato un buon corridore da corse a tappe. Lo ha dimostrato.

17.23 Arriva finalmente anche il gruppo maglia rosa. Filippo Ganna ha tirato fino alla fine. Ritardo di 23’30” da Bettiol.

17.10 Il gruppo maglia rosa è sempre tirato dalla Ineos, chiaramente a ritmi blandi. Sempre Filippo Ganna davanti. 8 km dall’arrivo.

17.07 Ora attendiamo il gruppo maglia rosa, che arriverà con oltre 20 minuti di ritardo da Bettiol. Oggi i favoriti si sono presi un giorno di riposo, se così si può dire di una tappa di 232 km…

17.04 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi.

1 BETTIOL Alberto EF Education – Nippo 100 80 5:14:43

2 CONSONNI Simone Cofidis, Solutions Crédits 40 50 0:17

3 ROCHE Nicolas Team DSM 20 35 ,,

4 ARNDT Nikias Team DSM 12 25 ,,

5 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 4 18 ,,

6 BATTISTELLA Samuele Astana – Premier Tech 15 ,,

7 ZANA Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 12 ,,

8 TESFATSION Natnael Androni Giocattoli – Sidermec 10 ,,

9 CAVAGNA Rémi Deceuninck – Quick Step 8 0:24

10 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 6 1:12

11 OLDANI Stefano Lotto Soudal 5 1:34

12 CATALDO Dario Movistar Team 4 ,,

13 PELLAUD Simon Androni Giocattoli – Sidermec 3 ,,

14 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 2 2:11

15 DENZ Nico Team DSM 1 2:36

17.02 Il francese Cavagna aveva attaccato a 30 km dall’arrivo. Bettiol è andato a riprenderlo tutto solo e lo ha staccato sulla salita finale di Canneto Pavese. Davvero un numero da campione. D’altronde non si vince un Giro delle Fiandre per caso.

17.00 Consonni chiude 2° a 16″, 3° Roche, ripreso proprio nel finale.

16.59 Alberto Bettiol vince la 18ma tappa del Giro d’Italia 2021 arrivando in solitaria a Stradella. Il corridore della EF ha compiuto un vero e proprio numero. Terza vittoria in carriera dopo il Fiandre 2019 e la quinta tappa della Etoile de Besseges 2020.

16.58 ULTIMO KM! E’ fatta ormai per Bettiol! 20″ su Roche. A 20’33” il gruppo maglia rosa.

16.58 Bettiol a 2 km all’arrivo. Sta per regalare all’Italia la quinta vittoria di tappa dopo quelle di Ganna, Nizzolo, Vendrame e Fortunato.

16.57 3 km all’arrivo, sta per terminare la discesa. Sempre 17″ su Roche.

16.56 Ormai nessuno può riprendere Bettiol.

16.55 Siamo in discesa, 4,5 km all’arrivo. Bettiol solo al comando con 17″ sull’irlandese Roche. Cavagna si è arreso.

16.53 Bettiol ha davvero fatto un numero. Andare a riprendere Cavagna non era per niente facile.

16.53 6 km all’arrivo, ora un falsopiano, poi la discesa.

16.52 SI STACCA CAVAGNA! BETTIOL SOLO AL COMANDO! Ha fatto un numero allucinante!

16.51 ATTACCA SUBITO BETTIOL! Per il momento il francese resiste con i denti. Da dietro sta facendo fuoco e fiamme Ulissi.

16.51 L’HA RIPRESOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

16.51 8″ per Bettiol, sta dando tutto!

16.50 Ancora 1500 metri di salita, Cavagna inizia a girarsi. Bettiol vede il francese, deve fare un ultimo sforzo!

16.49 Bettiol stacca Roche, 100 metri da recuperare a Cavagna! Deve rientrare assolutamente prima della cima della salita!

16.49 8 km all’arrivo, più legnosa la pedalata di Cavagna, ma anche Bettiol è stanco. Intanto il gap scende a 13″.

16.48 Ora la salita di Canneto Pavese. Bettiol o rientra qui oppure Cavagna vincerà in solitaria.

16.47 Cavagna transita per primo al traguardo volante di Broni. 17″ per il francese.

16.46 Bettiol non riceve cambi da parte di Roche. E infatti il vantaggio di Cavagna torna a salire: 16″.

16.46 Ricordiamo che c’è ancora la salita di Canneto Pavese da affrontare. Terminerà a 5,3 km dall’arrivo.

16.45 10 km all’arrivo, Roche, ha ripreso Bettiol: si daranno i cambi per andare a riprendere Cavagna?

16.44 Cavagna al comando con 13″ su Bettiol, poco dietro c’è l’irlandese Roche. A 19’13” il gruppo maglia rosa.

16.43 Ora è una sfida a cronometro tra Bettiol e Cavagna. Nelle prove contro il tempo l’italiano se la cava bene, anche se non è al livello del francese.

16.42 In discesa Cavagna sembra più a suo agio rispetto a Bettiol.

16.41 Ha recuperato tanto Bettiol! 12″ da Cavagna, ma purtroppo per l’italiano la salita è finita. 14 km al traguardo.

16.40 Bettiol sta cercando il numero, ovvero provare a rientrare tutto solo su Cavagna.

16.39 Bettiol allunga tutto solo in salita, tentativo disperato.

16.38 Ora lo strappo di 1600 metri di Cigognola. Salita molto pedalabile. Ideale per Cavagna.

16.37 15 km all’arrivo.

16.36 30″ di vantaggio per Cavagna. Va come un treno. L’errore è stato non marcarlo: Ulissi e Bettiol si mangeranno le mani…

16.35 Si è spezzato il gruppo degli inseguitori. Nel primo gruppetto sono presenti anche Ulissi e Bettiol, il loro ritardo da Cavagna sale a 25″.

16.34 Intanto il gruppo maglia rosa viaggia a ben 18’01” da Cavagna. Oggi una giornata di riposo per gli uomini di classifica, prima di giocarsi tutto da domani a domenica.

16.32 20 km all’arrivo e 23″ di vantaggio per Cavagna. Dovessimo scommettere, diremmo che sarà difficilissimo riprendere il francese.

16.32 In discesa si sta frantumando il gruppo degli inseguitori.

16.31 Bettiol sbaglia una curva in discesa e questo fa il gioco di Cavagna.

16.29 Cavagna transita al GPM di Cavagna. Se è andato così forte in salita, figuriamoci cosa potrà fare in discesa ed in pianura. Ricordiamo che è un grande cronoman. Non vale Filippo Ganna, ma è tra i top5 al mondo.

16.29 Non c’è accordo tra gli inseguitori, i cambi saltano a ripetizione. E Cavagna continua ad incrementare il gap: 24″.

16.27 Era scontato che Cavagna ci avrebbe provato. Non aveva altre armi se non questa: andarsene via in solitaria. Bettiol e Ulissi hanno commesso un grave errore tattico non andando a chiudere sul francese. Che intanto continua a guadagnare: 21″.

16.26 Scatta Roche e Bettiol lo segue. Ma il vantaggio di Cavagna è già di 17″…

16.25 Gli italiani ora rischiano seriamente la beffa. Difficilissimo andare a riprendere Cavagna.

16.24 25 km all’arrivo. Cavagna ha 10″ di vantaggio sugli inseguitori. Si sono staccati Ponomar, Gavazzi e Richeze.

16.23 Subito parte al contrattacco il francese Cavagna. Allungo in solitaria del transalpino, uno dei migliori cronoman al mondo. Se lo lasciano andare, rischiano di rivederlo all’arrivo…

16.23 VANIFICATO IL TENTATIVO DI BETTIOL! Ripresi i 5 davanti.

16.23 Nessuno dà cambi a Bettiol e da dietro recuperano. Ulissi ha trovato un alleato prezioso in Cataldo.

16.22 Izagirre si stacca, davanti restano in cinque. Bettiol sa di non potersi permettere di portare Ulissi allo sprint e dunque ha provato ad anticipare i tempi.

16.21 Bettiol, Izagirre, Bevin, Oldani, Roche, Mosca hanno guadagnato 16″ sugli inseguitori, tirati da Richeze, gregario di Ulissi. A 16’35” il gruppo maglia rosa tirato ad andatura blanda dalla Ineos.

16.19 Inizia il GPM di quarta categoria di Castana. Sono 5 km al 4% di pendenza media, ma massima in doppia cifra.

16.18 Per il momento Diego Ulissi, l’uomo da battere tra i fuggitivi, si è fatto sorprendere.

16.16 Grande azione di Bettiol, che torna sotto a Bevin e Oldani. Con il vincitore del Giro delle Fiandre 2019 anche Mosca, Roche e Izagirre.

16.15 Ripresi Battistella e Zana, partono al contrattacco Bevin e Oldani.

16.13 I primi ad attaccare tra i fuggitivi sono Zana (Bardiani) e Battistella (Astana), quest’ultimo campione del mondo U23 in carica (vinse l’oro nel 2019, nel 2020 i Mondiali non si sono disputati.

16.11 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questo appassionante finale di tappa.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2021. La Canazei-Sega di Ala, di 193 chilometri, segnerà l’inizio di una cinque giorni decisiva per le sorti del podio di questa Corsa Rosa. Già da quest’oggi, sulla tremenda ascesa finale, potremmo assistere ad un’altra importante battaglia tra i big della generale.

Assisteremo dunque ad una tappa d’alta montagna con la prima parte interamente in discesa sino al GPM di terza categoria di Sveseri al chilometro 57,9, lungo 2900 metri al 9,7% con punte del 14%. Si percorreranno in sequenza la Val di Fassa, la Val di Fiemme e l’altopiano di Pinè. Raggiunta Trento (km 91,3), primo traguardo volante di giornata, la corsa si disporrà sulla riva destra dell’Adige. Dopo Mori (km 121,6), secondo traguardo volante di questa tappa, si affronterà da Avio il GPM di prima categoria del Passo di San Valentino (km 155,2), un’ascesa di 14,8 chilometri al 7,8% con punte del 14%.

Seguirà una discesa impegnativa su Chizzola. Dopo un breve tratto in pianura, da Sdruzzinà si affronterà la salita finale di prima categoria di Sega di Ala. Questa ascesa lunga 11,2 chilometri al 9,8%, presenta i primi 9,5 chilometri praticamente sempre sopra il 10% con punte prolungate attorno al 15% e picchi del 17/18% all’inizio. Dopo gli ultimi tornanti si entrerà nell’altopiano del Passo Fittanze, dove le pendenze si addolciscono fino alla linea di arrivo.

È indubbio che la maglia rosa Egan Bernal (Ineos Grenadiers) sfrutterà quest’altra occasione per allungare in classifica. Finora il suo principale avversario, col passare delle tappe, per regolarità, è stato sicuramente l’azzurro Damiano Caruso (Bahrain Victorius), sempre più in lizza per guadagnarsi uno storico secondo posto sul podio di Milano. Contro di lui un Romain Bardet (Team DSM) che cresce giorno dopo giorno, e Hugh Carthy, che ha dalla sua un’EF Education Nippo davvero agguerrita.

Da verificare anche la tattica in casa Trek-Segafredo per tentare il tutto per tutto nel riprendersi perlomeno il terzo gradino della generale con Giulio Ciccone, supportato dal due volte vincitore della Corsa Rosa Vincenzo Nibali. Abbiamo dunque Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) e Simon Yates (Team BikeExchange), usciti un po’ malconci dalla frazione di Cortina d’Ampezzo. Tra coloro che invece potrebbero puntare alla vittoria di tappa, ma che oramai non hanno più ambizioni d’alta classifica, figurano Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), George Bennett (Jumbo-Visma) e l’azzurro Davide Formolo (UAE Team Emirates).

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2021 dalle ore 11.30: via della frazione alle 12.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse