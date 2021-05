Doveva far classifica, ma la sfortuna nella tappa di Montalcino e qualche difficoltà in salita glielo hanno impedito. Per questo finale di Giro d’Italia 2021 ci aspettiamo però un Davide Formolo grande protagonista.

Le parole dell’azzurro della UAE Emirates ai microfoni Rai: “È da un po’ che sto puntando alle tappe, ho perso in classifica per avere carta bianca. In questo Giro le fughe stanno arrivando e avremo due giorni importanti davanti“.

Sulla tappa di oggi: “Sono cresciuto assieme a Bettiol, ci siamo incrociati al Teide nei mesi scorsi, l’ho visto molto concentrato ed è stato premiato. Mi dispiace per Diego Ulissi che non sia riuscito a vincere, perché è un ragazzo d’oro e mi ha dato una grande mano ad inizio Giro, dopo quello che ha passato questo inverno si merita assolutamente di vincere”.

Foto: Lapresse