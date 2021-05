Una brutta caduta si è consumata al Giro d’Italia 2021 durante la discesa del Passo San Valentino, nella fase calda della 17ma tappa che culminerà con la durissima salita che condurrà sul traguardo di Sega di Ala. A finire a terra sono stati alcuni corridori di grosso rango e l’episodio condiziona sicuramente la Corsa Rosa.

Giulio Ciccone aveva avuto dei problemi meccanici poco dopo il GPM e avea cambiato la sua bicicletta. In discesa si era lanciato all’inseguimento del gruppo maglia rosa insieme ai compagni di squadra Vincenzo Nibali e Amanuel Ghebreigzabhier. A una curva, però, è arrivata la caduta. Ciccone si è prontamente rialzato dopo lo scivolone e si è subito rimesso in sella, ma la sua bicicletta ha degli evidenti problemi.

L’abruzzese ha faticato a pedalare con questo mezzo danneggiato e ha continuato a voltarsi indietro per cercare l’ammiraglia della sua Trek-Segafredo, ma la macchina non c’è perché è rimasta bloccata dietro all’incidente. Il 26enne è rimasto attardato di una quarantina di seconda dal drappello della maglia rosa e degli altri big di classifica. Dopo alcuni chilometri è stato finalmente raggiunto dall’ammiraglia, ha cambiato la bicicletta e con grande fatica ha cercato di rientrare prima dell’imbocco della salita conclusiva.

Si tratta di un bruttissimo incidente di percorso, perché il ciclista italiano occupa il sesto posto in classifica generale ed è pienamente in corsa per salire sul podio finale a Milano. Il nostro portacolori ha un ritardo in graduatoria di 4’31” da Eganl Bernal, 1’07” da Damiano Caruso, 51” da Hugh Carthy, 13” da Aleksandr Vlasov, 11” da Simon Yates. Oggi deve cercare di limitare i danni, ma sarebbe un peccato se questo scivolone condizionasse la sua rincorsa verso il risultato di lusso.

Il ribattezzato Camoscio sembra anche un po’ sofferto alla mano sinistra, ma magari si tratta soltanto di una botta, ovviamente la situazione è da verificare al traguardo. La salita finale è durissima, una delle più esigenti di questo Giro d’Italia: 11,2 km al 9,8% di pendenza media. Pesa anche anche la caduta di Vincenzo Nibali, 15mo in classifica e davvero sfortunatissimo in questa kermesse, visto che si tratta della terza caduta importante con cui ha dovuto fare i conti in queste tre settimane. La speranza è che non sia qualcosa di grave per lo Squalo.

Nella caduta è rimasto vittima anche il belga Remco Evenepoel, andato a sbattere contro il guard-rail e finito oltre. Non si tratta di nulla di grave, visto che l’alfiere della Deceuninck-Quick Step si è rialzato, ma dopo la spavento del Giro di Lombardia siamo nuovamente di fronte a uno scivolone del giovane fuoriclasse.

Foto: Lapresse