Oggi, venerdì 28 maggio, il Giro d’Italia 2021 vivrà la sua diciannovesima tappa, l’Abbiategrasso-Alpe di Mera di 166 chilometri. Questa sarà la penultima giornata a disposizione per gli uomini della classifica generale per sfidarsi faccia a faccia sulle Alpi. Si partirà dalla Pianura Padana, per poi spostarsi verso il Lago Maggiore, e affrontare un finale al cardiopalma lungo le montagne della Valsesia. Ma adesso andiamo a scoprire nel dettaglio questa terzultima frazione della Corsa Rosa.

Sarà una tappa di montagna con tre ascese intervallate da lunghi tratti in falsopiano. Si percorrerà la pianura attorno al Ticino fino a Orta San Giulio, che immetterà verso il GPM di quarta categoria di 13 chilometri in località Gignese-Alpe Agogna al km 83 (questa ascesa sostituirà il GPM del Mottarone dopo l’annullamento di quest’ultimo nel rispetto delle 14 vittime del crollo della funivia di domenica 23).

Ci sarà dunque una discesa davvero impegnativa fino a Stresa, dove si costeggerà il Lago Maggiore passando per Baveno (km 107,6) primo traguardo volante del giorno, e da qui si raggiungeranno quindi Gravellona Toce e Omegna per scalare il Passo della Colma (km 137,4). Quest’ultima è un’ascesa di terza categoria lunga 7,5 chilometri al 6,4% e punte dell’11%.

Si scenderà dunque su Varallo, per poi risalire dolcemente fino a Scopetta (km 161,6), secondo traguardo volante del giorno, da dove partirà la salita conclusiva. L’Alpe di Mera è un GPM di prima categoria di 9,7 chilometri al 9% con picchi del 14% a tre chilometri dal traguardo, caratterizzato da numerosi tornanti. Qui nessun big potrà nascondersi.

PROGRAMMA, TV E STREAMING

Questa diciannovesima tappa prenderà il via alle ore 12.35 da Abbiategrasso e terminerà intorno alle ore 17.15 ad Alpe di Mera. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.00 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 12.05 da Anteprima Giro, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 12.30.

Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 11.30.

Venerdì 28 maggio – Diciannovesima tappa Giro d’Italia 2021

Abbiategrasso-Alpe di Mera/Valsesia (166 km)

Partenza: ore 12.35

Arrivo: ore 17.15 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.00, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 12.30

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.30

Foto: Lapresse