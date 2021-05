Siamo arrivati al punto di non ritorno. Ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2021, l’ultima in linea prima della cronometro di Milano: Verbania-Valle Spluga/Alpe Motta, di 164 chilometri. Sarà un vero e proprio tappone alpino, che tra l’altro proporrà uno sconfinamento in Svizzera per gran parte della frazione. Qui, sulle pendici elvetiche, potremmo assistere ad una grande battaglia vis a vis valida per il podio. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

Dopo la partenza, passati da Cannobio (km 16,9), primo traguardo volante del giorno, si entrerà in Svizzera per poi salire verso l’interminabile GPM di prima categoria del Passo di San Bernardino (km 106,2), un’ascesa lunga ben 23,7 chilometri al 6,2% con punte del 12%, e con lo scollinamento oltre i 2000 metri s.l.m. . Ma attenzione, perchè non sarà finita qui.

Difatti, dopo la discesa verso Spluga, ci sarà un altro passo sopra i 2000 metri: il Passo dello Spluga (Splügenpass), un GPM di prima categoria con vetta al chilometro 134,9, lungo 8,9 chilometri al 7,3% con picchi del 12%, che segnerà il rientro in territorio italiano. Una discesa impegnativa, con alcune gallerie e paravalanghe, condurrà i corridori fino a Campodolcino, dove inizierà la salita finale dell’Alpe Motta, GPM di prima categoria.

Gli ultimi chilometri 7,3 chilometri sono tutti in forte ascesa. Dopo Campodolcino infatti, la strada salirà con una sequenza di tornanti e gallerie fino a Pianazzo dove si percorrerà la vecchia strada per Madesimo (km 161,7), secondo traguardo volante di tappa. In questo punto si trova l’unico tratto relativamente pianeggiante del percorso, che negli ultimi chilometri riprende a salire con pendenze sino al 13% a 2000 metri dal traguardo e una media del 7,6%. Rettilineo finale in leggera ascesa.

Questa ventesima tappa prenderà il via alle ore 12.20 e terminerà intorno alle ore 17.10. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.15 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 12.15 da Anteprima Giro, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 12.15. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 11.45.

Sabato 29 maggio – Ventesima tappa

Verbania-Valle Spluga/Alpe Motta (164 km)

Partenza: ore 12.20

Arrivo: ore 17.10 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.15, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 12.15

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.45

Sarà sicuramente l’ultimo scontro diretto tra i big della classifica generale. Difficile che la fuga riesca a prendere spazio, anche se ci saranno molti corridori interessati ad andare all’assalto da lontano: stiamo parlando dei vari Matteo Fabbro (Bora-hansgrohe), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) e Davide Formolo (UAE Emirates).

Attesa però per la battaglia per il podio. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) penserà, come fatto ieri, prima a difendere la propria Maglia Rosa, poi nel caso potrà provare a mettere l’ultima perla su una corsa da fenomeno. Favoriti e più in forma fino ad ora in salita però sono Simon Yates (Bike Exchange), già vincitore ieri e a caccia della seconda posizione in classifica generale, e Joao Almeida (Deceunicnk Quick-Step). L’Italia si affida ovviamente a Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) che dovrà gestire la situazione per agguantare una clamorosa top-3.