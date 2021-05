Diciottesima tappa del Giro d’Italia 2021 decisamente tranquilla per la maglia rosa Egan Bernal. Il colombiano è rimasto coperto in gruppo e difeso dalla squadra. L’obiettivo del capitano della Ineos Grenadiers era quello di spendere il meno possibile in vista delle prossime tre durissime frazioni.

“E’ stata una giornata lunga, abbiamo cercato di recuperare al massimo. Adesso arriva un blocco di tre giorni dove si decide il giro, cercheremo di fare il meglio. Domani l’Alpe di Mela, poi un’altra tappa dura e poi la cronometro. Abbiamo un buon vantaggio ma abbiamo visto che con una giornata storta si può perdere tutto“.

Bernal ha regalato spettacolo nelle scorse frazioni del Giro d’Italia ma l’obiettivo della maglia rosa sarà la principale prerogative per le prossime tre tappe. Il colombiano ha lasciato intendere che difficilmente sarà all’attacco ma cercherà di gestire la situazione, confermando che la schiena non gli crea fastidi.

“Dobbiamo correre anche con la testa, non possiamo perdere tutto. Quando c’è da attaccare lo faccio, ma ora devo essere tranquillo anche per il lavoro che hanno fatto i miei compagni. E’ più il tempo di gestire adesso. La schiena è tutto ok. Caruso è un grandissimo corridore, sono ancora in tanti a poter ribaltare la classifica. Mi fa piacere ci sia Damiano sul podio, ho tanto rispetto per lui e per quello che ha fatto fino ad ora“.

Foto: LaPresse