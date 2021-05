Damiano Caruso sta stupendo tutti in questo Giro d’Italia 2021. Il siciliano della Bahrain Victorious ha ricevuto i gradi di capitano dopo il ritiro di Mikel Landa e, a tre giorni dalla fine della Corsa Rosa, occupa il secondo posto della classifica generale. Il nativo di Ragusa, grazie alla sua grande capacità di gestirsi, sta andando fortissimo in salita e sembra anche avere un altro passo rispetto a corridori più quotati come Hugh Carthy e Alexander Vlasov.

A separare Caruso dal podio finale della Corsa Rosa, ora, restano solo due frazioni d’alta montagna. Oltretutto, ieri a Sega di Ala il ragusano è andato forte tanto quanto il leader Egan Bernal e ha avuto al proprio fianco un Pello Bilbao che non era mai sembrato così forte in questo Giro d’Italia.

Oggi Caruso è stato intervistato al Processo alla Tappa, queste le sue parole: “Sto vivendo una bellissima esperienza, conscio che ho una grande opportunità e la devo sfruttare. Quando hai tutte le attenzione addosso è diverso rispetto a quando corri da gregario. Devo stare attento a tutto e non posso permettermi nemmeno il più piccolo errore. Se Bernal andrà in crisi proverò ad attaccarlo, ma non approfitterò di suoi eventuali problemi meccanici. Non è nel mio stile“.

Foto: Lapresse