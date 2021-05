Inizia oggi una tre giorni decisiva e senza soste per il Giro d’Italia 2021. Si avvia alla conclusione la Corsa Rosa, in programma la diciannovesima tappa, l’Abbiategrasso-Alpe di Mera/Valsesia, di 166 chilometri. Questa sarà la penultima giornata a disposizione per i big della classifica generale per sfidarsi faccia a faccia sulle Alpi. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO TAPPA DI OGGI ABBIATEGRASSO-ALPE DI MERA

Sarà una tappa di montagna con tre ascese intervallate da lunghi tratti in falsopiano. Si percorrerà la pianura attorno al Ticino fino a Orta San Giulio, che immetterà verso il GPM di quarta categoria di 13 chilometri in località Gignese-Alpe Agogna al km 83 (questa ascesa sostituirà il GPM del Mottarone dopo l’annullamento di quest’ultimo nel rispetto delle 14 vittime del crollo della funivia di domenica 23).

Ci sarà dunque una discesa davvero impegnativa fino a Stresa, dove si costeggerà il Lago Maggiore passando per Baveno (km 107,6) primo traguardo volante del giorno, e da qui si raggiungeranno quindi Gravellona Toce e Omegna per scalare il Passo della Colma (km 137,4). Quest’ultima è un’ascesa di terza categoria lunga 7,5 chilometri al 6,4% e punte dell’11%.

Si scenderà dunque su Varallo, per poi risalire dolcemente fino a Scopetta (km 161,6), secondo traguardo volante del giorno, da dove partirà la salita conclusiva. L’Alpe di Mera è un GPM di prima categoria di 9,7 chilometri al 9% con picchi del 14% a tre chilometri dal traguardo, caratterizzato da numerosi tornanti. Attenzione: gli ultimi 4,7 km avranno una pendenza media allucinante del 10,4%. Qui nessun big potrà nascondersi.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

Questa diciannovesima tappa prenderà il via alle ore 12.35 e terminerà intorno alle ore 17.15. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.00 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 12.05 da Anteprima Giro, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 12.30. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 11.30.

Venerdì 28 maggio – Diciannovesima tappa

Abbiategrasso-Alpe di Mera/Valsesia (166 km)

Partenza: ore 12.35

Arrivo: ore 17.15 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.00, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 12.30

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.30

FAVORITI

Tantissima attesa per lo scontro diretto in chiave classifica generale. Il tutto si andrà a decidere ovviamente sull’ultima salita, difficile che qualcuno possa muoversi prima. Probabile che il gruppo tenga sotto scacco anche la fuga, così da potersi giocare anche gli abbuoni per il successo di tappa.

La Maglia Rosa di Egan Bernal sarà sotto attacco: il colombiano della Ineos Grenadiers ha mostrato segni di cedimento due giorni fa a Sega di Ala e ora sarà costretto a difendersi, ovviamente supportato da un Daniel Martinez in grande spolvero.

L’uomo più in forma in salita è sicuramente Simon Yates che, con la sua BikeExchange, vuol provare a ribaltare le sorti di questo Giro: il britannico tenterà in tutti i modi di staccare Bernal. Come terzo incomodo però un Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), al momento tranquillamente in seconda posizione e pronto a sfruttare ogni segno di cedimento dei rivali.

Aperta in ogni caso la battaglia per il podio: pronti ad inserirsi Aleksandr Vlasov, Hugh Carthy, Romain Bardet e, soprattutto, un Joao Almeida in grande spolvero nelle ultime uscite.

