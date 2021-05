Quella di oggi poteva essere una giornata trionfale per la Deceuninck-Quick Step data la rinascita di Joao Almeida, il quale ha staccato tutti sull’erta di Sega di Ala, e le ottime sensazioni tramesse da Remco Evenepoel sul Passo San Valentino. La caduta dell’enfant prodige belga nella discesa della salita appena citata, però, ha rovinato tutto e ora non è chiaro se il fiammingo, domani, potrà ripartire.

Evenepoel si era staccato prestissimo sul San Valentino. Il belga, però, salendo del suo passo era riuscito a rientrare in gruppo in vetta alla salita e sembrava pedalare molto meglio rispetto alla scorsa settimana. Tuttavia, in discesa è finito per terra, ma non per via di un errore tecnico. A cadere per primi, infatti, sono stati gli uomini della Trek-Segafredo. Evenepoel, che era alle loro spalle, si è fatto prendere dal panico e si è scontrato contro il guardrail, finendo così catapultato sul prato.

Il belga è caduto sull’erba e non ha riportato conseguenze gravi come al Giro di Lombardia dell’anno scorso, anche se, in un secondo momento, è stato investito da Nieve e ciò ha sicuramente peggiorato le sue condizioni. Evenepoel, ad ogni modo, nonostante il dolore provocato da una ferita al gomito, è riuscito a concludere la tappa scortato dai suoi compagni di squadra. Ora non si può che incrociare le dita e sperare non solo che il belga riesca a ripartire, ma anche che, nei prossimi giorni, possa avere il colpo di pedale mostrato sul Passo di San Valentino.

Remco, infatti, potrebbe essere molto utile a Joao Almeida nelle prossime tappe di montagna della Corsa Rosa. Il portoghese sembra l’uomo più in forma del momento, ma si trova a oltre cinque minuti dal podio e per recuperare lo svantaggio avrà bisogno di una grande Deceuninck-Quick Step al suo fianco. Un Evenepoel capace di fare il forcing in salita per il compagno, stante il fatto che molti big sembrano già in riserva, farebbe certamente la differenza in favore del lusitano.

Foto: Lapresse