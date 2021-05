Deceuninck-Quick Step e Team BikeExchange protagoniste assolute dell’Abbiategrasso-Alpe di Mera. Ebbene sì, tra il forcing in pianura di questi ultimi nella prima parte della tappa odierna del Giro d’Italia 2021, e il tentativo di sfinire la Ineos Grenadiers sulle sponde del Lago Maggiore da parte del Wolpack, oggi le formazioni di Joao Almeida e di Simon Yates hanno voluto e cercato a tutti i costi la vittoria di tappa con i rispettivi capitani. Risultato? Vittoria di tappa per Yates, secondo posto per Almeida.

Ma più che altro, lungo le pendici del Passo della Colma e dell’Alpe di Mera, gli stessi Yates e Almeida, sembra quasi che si siano alleati, consapevoli della forza delle rispettive formazioni e della loro condizione in crescendo in questa terza settimana, per tentare il tutto per tutto nel rimontare la classifica: Yates per puntare al secondo posto, Almeida per centrare un’altra top five come lo scorso anno.

Non sarà facile, ma mai dire mai. C’è comunque da dire che, se soltanto Almeida non avesse perso troppo tempo durante la settimana, ritrovandosi come vicecapitano della Deceuninck-Quick Step in supporto di Remco Evenepoel, per poi vendicarsi negli ultimi giorni, e se soltanto Yates non fosse crollato sotto la pioggia di Cortina d’Ampezzo, forse questo Giro non sarebbe oramai nelle mani di Bernal; forse la battaglia per La Rosa sarebbe ancora aperta.

Senza se e senza ma, in ogni caso, possiamo dire che questa alleanza a distanza tra le due squadre e tra Almeida e Yates è una gran bella scoperta che sta animando questo finale della Corsa Rosa 2021. Domani è un altro giorno, anzi, ormai l’ultimo giorno a disposizione per entrambi per ribaltare il più possibile la top ten di questo Giro lungo le pendici alpine; e siamo certi che il duo britannico portoghese non si farà attendere.

Foto: Lapresse