Una Nazionale tricolore così in forma durante il Giro d’Italia era davvero molto difficile immaginarsela. Davide Cassani, commissario tecnico, si sta godendo al meglio la corsa dal vivo (è inviato sulla moto per la Rai), guardando da vicino i propri atleti che dovrà scegliere per i prossimi appuntamenti, le Olimpiadi di Tokyo su tutte.

La giornata di oggi può ancora far gioire il CT: prestazioni eccezionali da parte di Gianni Moscon, Alberto Bettiol e Diego Ulissi. I primi due, ancora una volta, hanno svolto compiti da gregario, come successo praticamente sempre dalla partenza di Torino. Il trentino ed il toscano sono state spalle perfette rispettivamente per Egan Bernal e Hugh Carthy, dimostrando di avere una gamba a livelli mostruosi. Entrambi, se avessero avuto la propria opportunità, sicuramente si sarebbero fatti valere.

Il salto di qualità, sulla salita conclusiva di Sega di Ala, è arrivato, a livello anche inaspettato, dal toscano della UAE Emirates. Sin dalle prime rampe Ulissi è rimasto con i migliori, nonostante il gruppo Maglia Rosa si stesse a mano a mano assottigliando. Gli scalatori puri si staccavano e l’azzurro, con il suo ritmo, andava a sopravanzarlo ad uno ad uno, chiudendo addirittura quarto davanti a Damiano Caruso (anche lui una certezza per la Nazionale) e ad Egan Bernal. Una notizia più che positiva per il gruppo tricolore, dopo la tanta sfortuna di inizio anno (ricordiamo per lui problemi a livello cardiaco).

Preoccupano due dei papabili capitani per i Giochi giapponesi: cadute le due stelle della Trek-Segafredo Giulio Ciccone e Vincenzo Nibali. L’abruzzese è ripartito accusando però un ritardo importante sul traguardo. Per il siciliano invece ennesima beffa in un mese funesto: riuscirà a riprendersi al meglio?

