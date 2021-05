Peter Sagan, la maglia ciclamino del Giro d’Italia 2021, è stato multato dalla giuria per aver violato il comma 8.2.1 dell’articolo 2.12.007 per “intimidazioni e comportamento scorretto verso altri corridori”. Il tutto è riferito al concitato avvio della tappa di ieri da Rovereto a Stradella.

Nei primi chilometri in testa al gruppo ci sono stati moltissimi scatti. Lo slovacco, come è comprensibile, è rimasto nella parte alta del plotone per controllare che nei vari tentativi non ci fossero i diretti avversari per la maglia ciclamino ovvero Davide Cimolai e Fernando Gaviria.

Secondo quanto riportato da Cyclingpro, i commissari hanno ritenuto che l’atteggiamento tenuto dal campione slovacco non fosse rispettoso delle regole, anche se non hanno precisato in quale momento e quale sarebbe stato lo specifico comportamento che ha portato a questa decisione.

A Sagan è stata quindi comminata una multa di 1000 franchi svizzeri (ovvero 912,87 euro) con la detrazione di 50 punti nel ranking UCI. Fortunatamente per lui non è stato preso alcun provvedimento per quanto concerne i punti per la maglia ciclamino. Attualmente il ciclista della Bora-Hansgrohe conserva 22 punti di vantaggio su Cimolai e 25 su Gaviria ma, quando mancano solo due frazioni di alta montagna e la cronometro conclusiva, sarà di fatto impossibile per gli avversari strappargli il simbolo del leader della classifica a punti.

Foto: LaPresse