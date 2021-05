L’IMPRESA DI DAMIANO CARUSO

Oggi è stata una tappa bellissima. A parte la vittoria di Caruso, ma il gesto quando ha dato la pacca sulla spalla a Bilbao ha un significato grandioso. E’ un ragazzo umile, che ha davvero grandi valori. Grande Damiano. Ha fatto qualcosa che rimarrà nella memoria, di sicuro. Ha provato a ribaltare il Giro. Poi vederlo avanzare tra due ali di folla festante è stato stupendo.

BERNAL E INEOS: UNA DIFESA IMPECCABILE

In cronaca l’attacco di Caruso mi sembrava azzardato, invece è venuto fuori un bel finale. Ha messo alla frusta la Ineos, è stato davvero bravo. Se Bernal non avesse avuto quella squadra lì, altro che perdere 45″. Sono stati bravi tutti. Bernal ha una padronanza fantastica, alla fine è arrivato 2°. Non è che è andato in crisi, è stato bravo. Martinez nel finale ha tirato tanto per limitare i danni, perché Caruso a cronometro va forte e volevano evitare rischi. Martinez ha fatto un lavoro allucinante. Caruso ha mantenuto il vantaggio per tutta la salita, con Martinez che tirava e faceva selezione. Alla fine erano rimasti solo Martinez e Bernal, gli altri si erano staccati tutti, ma il siciliano ha resistito.

DOMANI CARUSO PUO’ GUADAGNARE ANCORA SU BERNAL A CRONOMETRO

Secondo me Bernal andrà forte domani, però non sai mai se ci sono sorprese. Domani Caruso potrebbe guadagnare anche un minuto su Bernal. Ormai però il Giro l’ha vinto il colombiano. Forse solo Ganna avrebbe potuto recuperare 2 minuti in 30 km.

IL PODIO PIU’ GIUSTO

Il podio rispecchia i valori in campo. Il 2° posto di Caruso non se lo aspettava nessuno, lui avrebbe messo la firma per la top5. Invece ha lottato per vincerlo, anche se Bernal è più forte, non si può dire nulla.

DAMIANO CARUSO UN ESEMPIO PER I GIOVANI

Caruso è un bell’esempio per tutti, di costanza e serietà. Un esempio importante. Ma queste cose o le hai o non le hai. E’ stato campione italiano U23, da dilettante non era uno qualsiasi. Anche lui giocava a pallone, poi dalla Sicilia è venuto in Toscana. Si è fatto una bella carriera, questo è ovviamente il suo apice. Però può essere uno che alle Olimpiadi diventa determinante. Ho visto l’abbraccio con Cassani all’arrivo, è stato bello. Caruso non è un gran vincente, per questo è stato relegato al ruolo di gregario e non aveva fatto passi in più. Secondo me ora gli daranno sicuramente più fiducia, come hanno fatto in questo Giro. Era considerato la seconda scelta della Bahrain, lui puntava comunque alla top10 anche al servizio di Landa, si era preparato bene.

YATES PROPRIO PATISCE PIOGGIA E FREDDO

Yates s’è raffreddato nella discesa e ha dimostrato dei limiti con la pioggia. Anche in altre tappe ha perso tanto.

ITALIA OLTRE LE ASPETTATIVE

Siamo a 6 vittorie di tappa e domani magari arriviamo a 7, non male come bilancio.

LORENZO FORTUNATO 9° AL TRAGUARDO E 14° NELLA GENERALE

Fortunato è stato bravo, 9° al traguardo in una tappa come quella di oggi vuol dire che ha delle qualità per venire fuori piano piano.

DOMANI GRAN FINALE CON FILIPPO GANNA

Domani dovrebbe vincere Ganna, anche se la Deceuninck è agguerrita con Almeida e Cavagna, perché sin qui non hanno ancora vinto. Ma in una crono così di pianura il campione del mondo può fare la differenza. Caruso e Bernal saranno i migliori tra gli uomini di classifica. Penso che Caruso finirà sicuramente nella top10 della cronometro.

