Oggi è in programma la penultima tappa del Giro d’Italia 2021, la Verbania-Valle Spluga. Si tratta dell’ultima vera occasione per Simon Yates per provare a ribaltare La Corsa Rosa. La frazione odierna, infatti, prevede le scalate dell’interminabile Passo San Bernardino, 23,7 chilometri al 6,2%, del Passo dello Spluga, 8,9 chilometri al 7,3%, e dell’Alpe Motta, 7,3 chilometri al 7,6%.

Il sopraccitato Folletto di Bury, dopo il successo di ieri sull’Alpe di Mera, è il chiaro favorito. Ad ogni modo, il lusitano Joao Almeida parte quasi alla pari con il britannico. I due, infatti, in questa terza settimana sono sembrati nettamente superiori alla concorrenza in salita e domani potrebbero anche allearsi e attaccare da lontano insieme, dato che non hanno obiettivi comunivi, visto che Almeida è troppo lontano da Bernal per puntare alla rosa.

Per quanto concerne Bernal, le recenti prestazioni a Sega di Ala e sull’Alpe di Mera fanno pensare che, oggi, dovrà correre sulla difensiva. Ad ogni modo, nella frazione odierna si tornerà a superare i 2000 metri di altitudine e questo potrebbe giocare a suo favore. Bernal, infatti, vive in altura e quando l’aria si fa rarefatta, è solito esaltarsi.

Saranno molto poche, invece, le chance per i fuggitivi del mattino. La Deceuninck-Quick Step e la BikeExchange vorranno fare corsa dura sin da subito e difficilmente gli attaccanti riusciranno a prendere il margine necessario per arrivare al traguardo. Se poi dovesse esserci bagarre già sul Passo San Bernardino, allora le possibilità dei fuggitivi calerebbero ulteriormente.

I FAVORITI DELLA VENTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021

***** Simon Yates

**** Joao Almeida, Egan Bernal

*** Damiano Caruso, Alexander Vlasov, Daniel Martin

** Daniel Martinez, Romain Bardet, Tobias Foss, Koen Bouwman, Hugh Carthy

* George Bennett, Pello Bilbao, Attila Valter, Davide Formolo, Lorenzo Fortunato, Diego Ulissi, Vincenzo Nibali, Antonio Pedrero, Bauke Mollema, Jan Hirt, Michael Storer, Rein Taaramae

Foto: Lapresse