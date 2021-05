Vincenzo Nibali ha sofferto tantissimo durante il Giro d’Italia 2021, a cui si era presentato dopo avere subito un’operazione per curare la frattura al radio del polso destro rimediata a inizio aprile. Lo Squalo è caduto tre volte durante la Corsa Rosa, non era quello dei giorni migliori in salita e ha concluso al 18mo posto in classifica generale. Ha cercato una fuga da lontano nel tappone del Giau, ma non è riuscito a giungere al traguardo in maniera trionfale.

Onore al merito al siciliano, il quale ha voluto stringere i denti fino all’ultimo, non ritirandosi e arrivando fino a Milano per onorare al meglio la prestigiosa corsa a tappe da lui vinta due volte. Il 36enne ha rilasciato le ultime dichiarazioni di questa avventura ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Non è giusto abbandonare il Giro. Ero in difficoltà fin dall’inizio e poi le cose non sono andate bene successivamente. Ho faticato tanto in salita. Non è stato il Giro per me, ma sicuramente non ho molte stagioni davanti ed era giusto onorare il Giro perché mi ha dato tantissimo”.

Vincenzo Nibali ha poi proseguito: “L’ho vinto due volte e ho provato gioie immense, il pubblico è stato veramente stratosferico, me l’ha dimostrato anche quest’anno quando non andavo. Sono contento di questo Giro per come l’ha corso Caruso, siamo amici fraterni, ieri si è preso una grande rivincita, sono molto contento per lui, è una gioia immenso vederlo là davanti, è segno della Sicilia dei duri che non molla“.

Foto: Lapresse