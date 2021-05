Dopo il giorno di riposo di ieri, il gruppo è tornato in azione con l’ultima settimana del Giro d’Italia 2021 iniziata quest’oggi con un’impegnativa frazione di 193 chilometri da Canazei a Sega di Ala. Il tutto per un inizio di tappa molto veloce con i primi 60 chilometri perlopiù in discesa. Qui il Team DSM è riuscito a proteggere al meglio il leader della formazione Romain Bardet per coprirlo da eventuali mosse pericolose.

Successivamente, la corsa ha subito un’ulteriore accelerazione lungo il Passo di San Valentino, dove la formazione tedesca si è dimostrata ancora una volta compatta per lanciare al meglio lo stesso Bardet. Lo scalatore francese ha cercato di dare il massimo con l’aiuto di Michael Storer, finché poi è stato costretto a salire del proprio passo per non andare fuori giri, tagliando il traguardo al 14° posto con 1’31” di ritardo dalla maglia rosa di Egan Bernal, ma riuscendo comunque a recuperare una posizione in classifica (adesso è sesto) dopo la sfortunata caduta di Giulio Ciccone. Insomma, la giornata del transalpino non è stata poi così ‘tragica’, ma da qui a Milano non potrà più permettersi distrazioni, e dovrà cercare di replicare quanto fatto di buono a Cortina.

“Oggi c’è stato un rapido inizio di tappa prima che la fuga fosse veramente chiara – ha spiegato Bardet nel comunicato stampa della sua formazione, il Team DSM – I ragazzi mi hanno protetto davvero bene durante la prima salita. In cima eravamo in tre nel gruppo di testa, il che è stato fantastico, mi hanno portato sulla salita finale in buona posizione”.

“Da lì in poi è stato a tutto gas e mi sono concentrato solo sul ritmo della mia salita. È stato pesante, e Michael Storer ha fatto un ottimo lavoro per aiutarmi a portarmi fino in fondo. Siamo un altro giorno più vicini a Milano, e continueremo a dare il massimo per risalire la classifica”.

