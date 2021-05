Simon Yates voleva a tutti i costi la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2021, l’Abbiategrasso-Alpe di Mera. Ha fatto lavorare fin da subito il suo Team BikeExchange, per poi dominare l’ascesa conclusiva senza lasciar scampo a tutti gli altri big. Insomma, è riuscito nel suo intento. Il britannico non ha di certo riaperto le carte per la conquista della Corsa Rosa, ma sicuramente, ancora una volta, ha messo in difficoltà Egan Bernal e i più diretti avversari, in primis l’azzurro Damiano Caruso.

Con due scatti repentini a 6 chilometri dalla cima dell’Alpe di Mera, in poco tempo Yates ha fatto il vuoto, conquistando così la sua quarta tappa al Giro. Contestualmente ha guadagnato anche 28″ sulla maglia rosa Bernal, ma soprattutto si è portato a soli 20″ dal secondo gradino del podio di Caruso. Domani ci sarà l’ultima battaglia sulle Alpi. Sarà difficile impensierire la maglia rosa, ma Yates, con una condizione come quella con cui sta affrontando questa terza settimana, farà di tutto pur di scalare nuovamente la classifica generale.

Raggiunto nel dopotappa dai microfoni della RAI, Yates ha dichiarato: “La mia squadra ha fatto un ottimo lavoro sin dalla partenza e per tutto il giorno; hanno fatto uno sforzo incredibile. Sono felice di aver concluso così la tappa odierna, e sto migliorando tappa dopo tappa. Ma io stavo mirando alla vittoria di oggi, perchè sapevo che non ce l’avrei fatta a fare una grandissima differenza, partendo a 3′ di distacco da Bernal. Il gap c’è ancora. Ci sono tappe in cui si vince e altre in cui tutti vogliono andare in fuga, che combattono per vincere. Comunque sia vedremo domani”.

Intervenuto successivamente al Processo alla tappa,Yates si è sbilanciato sulla conquista di questo Giro: “Ci proverò, sarà difficilissimo, perchè il distacco è ancora enorme. Se ce la faccio, tenterò”. Domani peró, il meteo non promette nulla di buono, ed è oramai constatato che il britannico non ha un buon rapporto con la pioggia: “Questo è un brutto problema. Avrei preferito una tappa come quella di oggi. La prendiamo come viene. Intanto inizio a godermi la vittoria”.

Foto: Lapresse