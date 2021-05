Giro d’Italia 2021, Giulio Ciccone si ritira. Decisiva la caduta di ieri

Pessime notizie in casa Trek Segafredo al via della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2021: Giulio Ciccone abbandona la Corsa Rosa. Si è trattato di una decisione dell’ultimo minuto, dopo che la squadra statunitense aveva comunicato in un primo momento la regolare presenza del corridore abruzzese alla partenza della frazione odierna.

Purtroppo il ciclista azzurro classe 1996 ha dovuto alzare bandiera bianca in seguito alle conseguenze della caduta di ieri, in cui ha riportato una forte contusione alla zona lombare della schiena e alla mano sinistra. Ciccone, scivolato ieri insieme ad altri ciclisti (tra cui il compagno di squadra Vincenzo Nibali) lungo la discesa del Passo di San Valentino, si ritira così dalla Corsa Rosa mentre occupava la decima piazza in classifica generale.

Il 26enne abruzzese, dopo una notte difficile, si è presentato regolarmente in mattinata al foglio firma della Rovereto-Stradella (tappa più lunga del Giro con i suoi 231 km), ma sono bastati pochi metri per capire che il suo fisico non avrebbe potuto reggere lo sforzo odierno. Ciccone, dopo essere salito sul palco, è tornato al bus della squadra ed ha deciso di abbandonare la manifestazione.

Foto: Lapresse