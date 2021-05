L’ultima giornata di relativa quiete al Giro d’Italia 2021, prima del gran finale con in palio il Trofeo Senza Fine. Oggi in programma la diciottesima tappa, la più lunga della Corsa Rosa: da Rovereto a Stradella, di 231 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO TAPPA DI OGGI ROVERETO-STRADELLA

La tappa si snoderà attraverso la Pianura Padana, attraversata da nord a sud. Il percorso è caratterizzato, almeno nella prima parte, da strade larghe e rettilinei lunghissimi. Per circa 200 km i corridori non dovranno affrontare alcuna asperità altimetrica ma limitarsi a fare attenzione nei passaggi cittadini. La corsa, a meno che il plotone non lasci ampio spazio ai fuggitivi, si deciderà negli ultimi 30 km con una serie di saliscendi che potrebbero fare da trampolino di lancio a chi avrà nelle gambe la giusta energia per provarci. In rapida successione il Montù Beccaria (3,4 chilometri al 4,1%), il GPM di quarta categoria di Castana (5,3 km al 3,9%), lo strappetto di Cicognola (1,4 km al 7,5%) ed infine la salitella di Canneto Pavese (2,6 km al 5,7%). Una discesa abbastanza tecnica porterà al traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La diciassettesima tappa prenderà il via alle ore 11.45 e terminerà tra le 16.59 e le 17.31. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 10.30 con Villaggio di partenza, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle per il Processo alla tappa al termine della frazione. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 11.30. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 11.30.

Giovedì 27 maggio

Diciottesima tappa: Rovereto a Stradella di 231 km

Partenza: ore 11.45

Arrivo: ore 16.59-17.31 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 10.30, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 11.30

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.00

FAVORITI TAPPA DI OGGI

Dovrebbe essere, come detto, una frazione adatta alle fughe o ai colpi di mano. Difficile che le squadre dei velocisti riescano a tenere la corsa chiusa: in caso contrario sarà grande sfida tra Peter Sagan (Bora-hansgrohe), Fernando Gaviria (UAE Emirates) e Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation). Gli uomini più adatti ad un percorso simile, e soprattutto che hanno dimostrato uno stato di forma eccellente, sono entrambi italiani: stiamo parlando di Diego Ulissi (UAE Emirates), strepitoso quarto ieri in vetta a Sega di Ala, ed Alberto Bettiol (EF Nippo), gregario d’eccezione per Hugh Carthy. Entrambi potrebbero sia provare ad aspettare il finale, per giocarsela con il gruppo compatto, sia tentare di anticipare andando in fuga da lontano.