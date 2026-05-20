LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attesa per Ciccone, Bettiol e Milesi

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LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, siamo a metà della Corsa Rosa, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari.

Dopo le grandi fatiche della cronometro di ieri, il Giro non perdona, con un’altra tappa molto impegnativa. Il percorso misura 195 km, con 2850 metri di dislivello. I primi 75 km saranno tranquilli, con solo il traguardo volante di Luni che potrebbe ingolosire i velocisti. Ci saranno poi tre “salitelle” non classificate, prima del Passo del Termine (7.4 km al 4.9% medio, terza categoria). Quest’ultimo segna l’inizio della parte più complicata della gara, in cui sono racchiusi gli ultimi 90 km. Successivamente si affronterà il Colle di Guaitarola (9.9 km al 6.2% e massime dell’11%, seconda categoria), dalla cima mancheranno ancora 60 km al traguardo. Una lunga discesa, con qualche risciacquo, anticiperà la Colla dei Scioli (5.7 km al 6.4%, terza categora), che ha una pendenza media del 9.6% negli ultimi 2.2 km. Dallo scollinamento si scenderà nuovamente e si arriverà ai piedi dell’ultima salita di giornata: Cogorno (4.6 km al 6.7% medio). In punta a quest’ultimo è presente il Red Bull KM, a 12.5 km dall’arrivo. La discesa verso Chiavari porterà ad una piccola rampa (900 metri al 4.8% medio) e 4 km dopo si arriverà sul traguardo vero e proprio.

Tappa che si adatta ad una fuga e difficilmente vedremo un diverso scenario tattico. La squadra che probabilmente ha più possibilità di successo è la UAE. Jhonatan Narvaez ha già vinto 2 frazioni in questo giro, oggi può puntare alla tripletta. L’ecuadoriano ha dimostrato di essere uno dei migliori su questi percorsi ed è complicato trovare un corridore al suo stesso livello. Anche il compagno di squadra Jan Christen potrebbe dire la sua su questo tracciato. Lo svizzero ieri ha disputato una cronometro relativamente tranquilla (oltre 7′ da Ganna), magari per preparare al meglio la giornata odierna. Per la squadra emiratina, inoltre, potrebbe essere pericoloso Antonio Morgado. Il portoghese non ha fatto granché bene nella prima parte di questo Giro, ma ha tutte le qualità per trionfare a Chiavari e riscattarsi.

Tra gli italiani il ruolo del protagonista sembra avercelo Christian Scaroni (Astana XDS). Il bresciano è uscito di classifica nei giorni scorsi, considerando che il grande obiettivo è ottenere un successo. Vedremo se quest’oggi sarà capace di centrare la fuga giusta e avere le gambe buone per tenere gli avversari o se, invece, faticherà come già successo in alcune tappe. Un altro uomo pericoloso in chiave azzurra potrebbe essere Giulio Ciccone. L’abruzzese si adatta sicuramente a frazioni più dure, ma potrebbe avere la “sparata” decisiva sulle ultime rampe. Dopo aver vestito la maglia rosa il grande sogno è quello di un trionfo e il classe 1994 già nella giornata odierna sarebbe in grado di ambire ad un risultato di prestigio. Altri uomi pericolosi sono Michael Valgren (EF Education EasyPost), Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) e il nostro Alberto Bettiol (Astana XDS). Poco probabile che succederà qualcosa tra i big, ma qualcuno potrebbe provare a mettere in difficoltài rivali dopo le fatiche di ieri.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari dopo 195 km. L’inizio della frazione è previsto per le 12.20. Buon divertimento!