Classifica Giro d’Italia 2026: Pellizzari tiene botta, Eulalio resiste su Vingegaard, balzo di Arensman
L’unica cronometro individuale del Giro d’Italia 2026 ha messo a durissima prova gli uomini che puntano ad alzare al cielo il Trofeo Senza Fine, regalando grande spettacolo lungo i 42 km completamente pianeggianti da Viareggio a Massa. La prova contro il tempo ha stravolto la classifica generale, sorprendendo anche per alcuni valori espressi sulle strade toscane, con alcuni corridori al di sotto delle aspettative e alcuni che hanno saputo esaltarsi nell’insidioso esercizio contro le lancette.
Il danese Jonas Vingegaard ha pagato addirittura tre minuti di distacco da Filippo Ganna (dominatore assoluto del due volte Campione del Mondo di specialità) e non è riuscito a conquistare la maglia rosa, difesa in maniera coriacea da un sempre più garibaldino Afonso Eulalio. Il portoghese ha perso 1’57” dal grande favorito della vigilia e così è riuscito a conservare il simbolo del primato, superando un ostacolo decisamente impervio dopo le montagne.
L’olandese Thymen Arensman ha strabiliato e ha recuperato ben 1’06” su Vingegaard, anche il canadese Derek Gee è riuscito a risalire di 44” rispetto al nordico. Giulio Pellizzari si è difeso in maniera egregia: pur non essendo in condizioni fisiche impeccabili, il giovane marchigiano ha perso soltanto diciotto secondi da Vingegaard e dunque resta nelle posizioni nobili della graduatoria generale, ora proverà a invertire la rotta sulle prossime salite, dopo aver tra l’altro inflitto 13” al compagno di squadra Jai Hindley.
In crisi l’austriaco Felix Gall, che ha perso 1’22” da Vingegaard. Afonso Eulalio resta dunque al comando della classifica generale con un vantaggio di 27” su Vingegaard, Arensman si è issato al terzo posto a 1’57”, Gall è scivolato in quarta piazza a 2’24”, O’Connor quinto a 2’48”, Hindley sesto a 3’06”, Stores settimo a 3’28”, Gee ottavo a 3’34”, Pellizzari nono a 3’36”.
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine della decima tappa. Domani (mercoledì 20 maggio) è in programma l’undicesima frazione: 195 km da Porcari a Chiavari, con un paio di salite negli ultimi trenta chilometri (2,4 km al 9,3% di Colla dei Scioli e 4,6 km al 6,4% di Cogorno) che potrebbero stuzzicare la fantasia di qualche attaccante o degli uomini che puntano al podio finale di Roma.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (dopo la decima tappa)
1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 39:40:34
2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20″ 0:27
3 6 ▲3 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 1:57
4 3 ▼1 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 12″ 2:24
5 8 ▲3 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 2:48
6 4 ▼2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:06
7 10 ▲3 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 3:28
8 14 ▲6 Gee-West Derek Lidl – Trek 3:34
9 9 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:36
10 11 ▲1 Beloki Markel EF Education – EasyPost 4:16
11 7 ▼4 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:45
12 13 ▲1 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ 5:27
13 15 ▲2 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 5:39
14 16 ▲2 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 6:11
15 21 ▲6 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6:37
16 5 ▼11 Scaroni Christian XDS Astana Team 6:59
17 20 ▲3 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 7:22
18 12 ▼6 Hirt Jan NSN Cycling Team 7:47
19 17 ▼2 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 2″ 8:00
20 18 ▼2 Arrieta Igor Team Visma | Lease a Bike 8:53
21 19 ▼2 Kuss Sepp UAE Team Emirates – XRG 14″ 9:08
22 24 ▲2 López Harold Martín XDS Astana Team 9:43
23 22 ▼1 Kulset Johannes Uno-X Mobility 10:00
24 26 ▲2 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 10:18
25 25 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 14″ 11:45
26 29 ▲3 Kench Josh Groupama – FDJ United 13:54
27 27 – Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 13:57
28 23 ▼5 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,
29 28 ▼1 Mas Enric Movistar Team 15:36
30 32 ▲2 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 17:40
31 30 ▼1 Poels Wout Unibet Rose Rockets 19:48
32 31 ▼1 López Juan Pedro Movistar Team 20:09
33 34 ▲1 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 20:25
34 33 ▼1 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 21:22
35 35 – Zana Filippo Soudal Quick-Step 24:29
36 37 ▲1 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 27:57
37 36 ▼1 Rubio Einer Movistar Team 6″ 28:25
38 41 ▲3 Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 30:13
39 40 ▲1 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 10″ 30:53
40 42 ▲2 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 31:54
41 39 ▼2 Romo Javier Movistar Team 33:02
42 38 ▼4 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 33:18
43 44 ▲1 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 34:43
44 43 ▼1 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 35:29
45 46 ▲1 Ulissi Diego XDS Astana Team 2″ 36:33
46 45 ▼1 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 22″ 37:57
47 48 ▲1 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 38:14
48 47 ▼1 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 42:01
49 52 ▲3 Sheffield Magnus Netcompany INEOS 44:48
50 49 ▼1 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike 44:50
51 56 ▲5 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 45:09
52 51 ▼1 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta 45:53
53 50 ▼3 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 46:09
54 57 ▲3 Haig Jack Netcompany INEOS 47:33
55 55 – Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 47:34
56 53 ▼3 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 47:50
57 54 ▼3 Gualdi Simone Lotto Intermarché 47:54
58 58 – Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ 50:04
59 59 – Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 53:18
60 63 ▲3 Oliveira Nelson Movistar Team 54:04
61 60 ▼1 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 54:58
62 61 ▼1 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 55:23
63 66 ▲3 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team 57:17
64 64 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 14″ 57:32
65 65 – Turner Ben Netcompany INEOS 58:08
66 68 ▲2 Schultz Nick NSN Cycling Team 59:01
67 70 ▲3 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 59:19
68 69 ▲1 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 59:23
69 67 ▼2 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 1:00:39
70 62 ▼8 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 4″ 1:01:04
71 75 ▲4 Sobrero Matteo Lidl – Trek 1:01:21
72 71 ▼1 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 1:01:31
73 74 ▲1 Valgren Michael EF Education – EasyPost 1:03:09
74 77 ▲3 Aerts Toon Lotto Intermarché 1:03:27
75 72 ▼3 Barguil Warren Team Picnic PostNL 1:03:44
76 73 ▼3 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 1:04:48
77 76 ▼1 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 1:06:37
78 78 – Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 1:09:42
79 82 ▲3 Segaert Alec Bahrain – Victorious 1:09:52
80 79 ▼1 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 1:13:01
81 81 – Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta 1:13:28
82 80 ▼2 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber 1:14:32
83 91 ▲8 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 1:14:58
84 87 ▲3 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 1:15:58
85 84 ▼1 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 1:16:08
86 93 ▲7 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 6″ 1:16:42
87 85 ▼2 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 1:16:43
88 83 ▼5 Aular Orluis Movistar Team 6″ 1:17:37
89 86 ▼3 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 1:18:11
90 90 – Rafferty Darren EF Education – EasyPost 1:18:17
91 88 ▼3 Strong Corbin NSN Cycling Team 1:18:56
92 102 ▲10 Ganna Filippo Netcompany INEOS 1:19:18
93 96 ▲3 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 6″ 1:19:52
94 89 ▼5 Huens Axel Groupama – FDJ United 1:19:53
95 92 ▼3 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech 1:20:20
96 97 ▲1 Jacobs Johan Groupama – FDJ United 1:20:40
97 99 ▲2 Bettiol Alberto XDS Astana Team 1:21:49
98 94 ▼4 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 1:21:51
99 95 ▼4 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 1:22:12
100 98 ▼2 Stannard Robert Bahrain – Victorious 1:22:55
101 103 ▲2 Barthe Cyril Groupama – FDJ United 1:25:26
102 105 ▲3 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 1:26:28
103 101 ▼2 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 1:26:37
104 100 ▼4 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 1:27:02
105 104 ▼1 Magnier Paul Soudal Quick-Step 24″ 1:28:35
106 107 ▲1 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 1:28:59
107 108 ▲1 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 1:29:07
108 106 ▼2 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:29:15
109 109 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 10″ 1:31:29
110 111 ▲1 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 1:31:46
111 112 ▲1 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 1:32:09
112 110 ▼2 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 6″ 1:32:14
113 114 ▲1 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4″ 1:33:09
114 113 ▼1 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 1:33:25
115 118 ▲3 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech 1:33:33
116 120 ▲4 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 1:33:44
117 128 ▲11 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 1:35:13
118 116 ▼2 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 1:35:24
119 131 ▲12 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 1:35:33
120 125 ▲5 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ 1:35:35
121 122 ▲1 Shaw James EF Education – EasyPost ,,
122 117 ▼5 García Cortina Iván Movistar Team 1:35:49
123 119 ▼4 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 1:36:10
124 132 ▲8 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:36:15
125 121 ▼4 Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 1:36:24
126 124 ▼2 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 1:36:39
127 123 ▼4 Ballerini Davide XDS Astana Team 10″ 1:36:42
128 127 ▼1 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 1:36:44
129 129 – Miholjević Fran Bahrain – Victorious 1:37:23
130 115 ▼15 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech 1:37:31
131 126 ▼5 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 1:37:45
132 133 ▲1 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 1:41:24
133 130 ▼3 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 1:41:28
134 134 – Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 1:42:42
135 135 – Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech 1:43:09
136 137 ▲1 Penhoët Paul Groupama – FDJ United 1:47:11
137 136 ▼1 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 1:48:02
138 141 ▲3 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 1:48:11
139 138 ▼1 Naberman Tim Team Picnic PostNL 1:50:23
140 143 ▲3 Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 1:50:36
141 139 ▼2 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek 1:51:33
142 140 ▼2 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 1:52:35
143 146 ▲3 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 1:53:08
144 142 ▼2 Planckaert Edward Alpecin – Premier Tech 1:53:46
145 145 – Smith Dion NSN Cycling Team 1:54:13
146 144 ▼2 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 1:54:22
147 147 – van Uden Casper Team Picnic PostNL 1:54:23
148 148 – Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 1:57:30
149 150 ▲1 Mullen Ryan NSN Cycling Team 1:57:46
150 151 ▲1 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets 1:59:16
151 149 ▼2 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets 1:59:26
152 152 – Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 2:00:50
153 153 – Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 2:01:23
154 157 ▲3 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets 2:02:20
155 154 ▼1 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 2:02:59
156 162 ▲6 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 2:03:32
157 163 ▲6 Walscheid Max Lidl – Trek 2:03:48
158 155 ▼3 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team 2:03:57
159 156 ▼3 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 2:04:00
160 160 – Consonni Simone Lidl – Trek 2:05:48
161 159 ▼2 Flynn Sean Team Picnic PostNL 2:05:54
162 158 ▼4 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 2:06:25
163 161 ▼2 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 2:08:35
164 164 – Livyns Arjen XDS Astana Team 2:11:11
165 165 – Malucelli Matteo XDS Astana Team 2:14:00
166 166 – Blikra Erlend Uno-X Mobility 2:16:25
167 167 – van den Broek Frank Team Picnic PostNL 2:24:16