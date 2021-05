Vincenzo Nibali è purtroppo caduto lungo la discesa del Passo di San Valentino, in occasione della 17ma tappa del Giro d’Italia 2021. Lo Squalo stava aiutando Giulio Ciccone a rientrare sul gruppo maglia rosa, dopo che l’abruzzese era stato costretto a un cambio di bicicletta. Il siciliano è particolarmente sfortunato in questa Corsa Rosa, visto che era già finito a terra due volte nei giorni scorsi e che si era presentato al via da Torino con alle spalle un’operazione per curare il radio del polso destro fratturato in allenamento a inizio aprile.

Il 36enne si è sottoposto ad alcuni accertamenti dopo essere giunto al traguardo con una ventina di minuti di ritardo, i primi esami hanno scongiurato fratture all’omero destro e domani mattina si deciderà se proseguire oppure se ritirarsi (mancano quattro tappe, di cui due in alta montagna). L’alfiere della Trek-Segafredo ha stretto i denti per onorare il Giro d’Italia, da lui vinto per ben due volte, e cercherà di tenere fede all’impegno da grande fuoriclasse qual è.

Vincenzo Nibali ha voluto lasciare un messaggio ai suoi tifosi attraverso i profili social. Due righe molto semplici, ma che dimostrano ancora una volta l’enorme cuore del vincitore del Tour de France 2014: “Oggi ho solo una cosa da dire: grazie. A tutti coloro che lungo il percorso, in salita e all’arrivo, mi hanno incitato e applaudito. È stata una bella emozione, di quelle che raddrizzano anche la giornata piú storta“.

Foto: Lapresse