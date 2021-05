Damiano Caruso ha difeso brillantemente il secondo posto nella classifica generale del Giro d’Italia 2021. Il siciliano ha concluso in quarta posizione la 19ma tappa che prevedeva l’arriva in salita all’Alpe di Mera, con un ritardo di 32” da Simon Yates. L’alfiere della Bahrain-Victorious ha cercato di tenere il passo del britannico, quando quest’ultimo ha attaccato a sette chilometri dall’arrivo, e ha provato a rimanergli a ruota, salvo poi staccarsi ai -4 sulla nuova accelerazione del rivale.

Il 33enne è stato raggiunto da Egan Bernal e ha tagliato la linea del traguardo a 4” dalla maglia rosa, dimostrandosi in ottima forma e sullo stesso livello dei big di questa Corsa Rosa. Damiano Caruso conserva la piazza d’onore, con un ritardo di 2’29” dal colombiano. Ora il vantaggio su Simon Yates è di appena 20”, ma il podio finale di Milano è sostanzialmente in cassaforte, visto che ha quasi quattro minuti di margine sul russo Aleksandr Vlasov.

Tra la frazione di domani con l’arrivo sull’Alpe Motta e la cronometro individuale di domenica a Milano si emetterà il verdetto finale, l’obiettivo del nostro portacolori è quello di difendere il piazzamento dall’assalto di Simon Yates. Damiano Caruso ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Era giusto tenere duro, ho anche provato a tenere Yates, magari ho sbagliato ma dovevo farlo per me stesso e per chi mi ha chiesto di provarci. Onore al più forte, è andato più forte di tutti e complimenti a lui“.

In vista dell’intenso weekend che lo attende è stato molto sintetico: “Facciamo l’arrivo in salita di domani e domenica pomeriggio tireremo le somme“. Il primo podio in carriera in un Grande Giro è a un passo, bisognerà soltanto stringere i denti sulle tre ascese in programma domani (tutti GPM di prima categoria, due oltre i 2000 metri s.l.m.).

Foto: Lapresse