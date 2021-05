Giornata nera per Vincenzo Nibali, caduto nella discesa dal Passo San Valentino a Chizzola assieme a diversi corridori tra cui i suoi due compagni di squadra della Trek-Segafredo Giulio Ciccone, Amanuel Ghebreigzabhier, e il leader della Deceuninck-Quick Step Remco Evenepoel. Un incidente avvenuto poco dopo un problema meccanico subito dallo stesso Ciccone, che si era poi lanciato all’inseguimento del gruppo maglia rosa assieme ai suoi due fidi compagni di formazione. Ad una curva, però, è arrivata la caduta e anche un impatto contro il Guard Rail. Un incidente che ha lasciato conseguenze per tutti quanti.

Ciccone si è subito rialzato, anche se acciaccato, specialmente alla schiena, per poi cambiare la bici e cercare il tutto per tutto nel riprendere gli avversari della classifica generale. Mentre il più sfortunato Nibali ha battuto fortemente il braccio destro, lo stesso che, soltanto poche settimane fa, aveva subito un’operazione al polso in seguito ad una caduta in allenamento.

Per diverso tempo non si hanno più avuto notizie in merito alle condizioni del messinese, se non che era riuscito a risalire, dolorante, in sella alla sua bici. Il successivo risultato al traguardo di Sega di Ala, a tratti insperato, è impietoso: 24’45” di ritardo per Nibali, scrupolosamente affiancato per tutta l’ascesa conclusiva sino alla linea d’arrivo dai suoi fidi compagni di squadra Gianluca Brambilla e Jacopo Mosca.

E al di là del risultato, che in questi casi passa in secondo piano, sono le immagini di Nibali a fine tappa: visibilmente stravolto mentre si regge il braccio destro totalmente bloccato dall’ennesimo infortunio subito in un solo mese. Sono frames che fanno male a tutti quanti e che, purtroppo, non presuppongono nulla di buono per le sorti dello Squalo in questo Giro d’Italia, a soli quattro giorni dalla conclusione. Quello che si sa è che Nibali dovrà effettuare degli accertamenti in merito al suo stato di salute per comprendere se potrà continuare la sua rincorsa verso Milano oppure no. Non ci resta che attendere. Forza Squalo!

Foto: Lapresse