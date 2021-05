La terza vittoria da professionista, ma questa è la più bella, che vale veramente tutta la carriera. Damiano Caruso fa emozionare tutto il Bel Paese nella penultima frazione del Giro d’Italia 2021: il siciliano trionfa in solitaria nel tappone di montagna che portava da Verbania all’Alpe Motta. Non è arrivato il ribaltone in classifica generale, visto che la Ineos Grenadiers ed Egan Bernal sono risultati imbattibili, ma la giornata odierna vale da sola il prezzo del biglietto.

Non c’è stata gran battaglia per cogliere la fuga giusta al mattino, nove corridori sono riusciti ad andar via nelle fasi iniziali della corsa: Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Simon Pellaud (Androni Giocattoli Sidermec), Giovanni Visconti (Bardiani-CSF-Faizanè), Felix Großschartner (BORA – Hansgrohe), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Taco van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Matteo Jorgenson (Movistar Team) e Nico Denz (Team DSM). Il gruppo però, guidato da Bike Exchange e Deceuninck Quick-Step, non ha lasciato troppo spazio.

La prima ascesa di giornata, il lunghissimo Passo San Bernardino, ha visto a sorpresa l’accelerazione del Team DSM. La squadra di Romain Bardet ha cambiato passo ancor di più nella successiva discesa: assieme al transalpino si è avvantaggiato, rispetto al gruppo Maglia Rosa, anche Damiano Caruso supportato dal compagno di squadra Pello Bilbao.

DSM e Bahrain Victorious hanno dato spettacolo, guadagnando secondi su secondi (da sottolineare il supporto anche degli ex fuggitivi Vervaeke e Visconti) sul Passo dello Spluga, scollinato con 40” di margine sul drappello dei migliori guidato ovviamente dalla Ineos Grenadiers.

L’ascesa conclusiva ha visto l’ultimo sforzo per Bilbao, che ha poi lanciato Caruso, impegnato in una cronoscalata con Bardet a ruota. Alle sue spalle però devastante l’azione di Daniel Martinez a trascinare Bernal: i due colombiani a mano a mano hanno guadagnato sull’azzurro. A due chilometri dall’arrivo l’attacco decisivo del siciliano: staccato Bardet, difesa incredibile sulla rimonta della Maglia Rosa supportato anche dal pubblico che ha dato una spinta in più per portarlo ad un trionfo mostruoso.

A 23” di ritardo Egan Bernal che si assicura la Maglia Rosa, mentre terzo un Martinez in formato monstre. A completare la top-5 Bardet e Almeida.

