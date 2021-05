Giulio Ciccone è caduto lungo la discesa del Passo di San Valentino nel corso della 17ma tappa del del Giro d’Italia 2021. L’abruzzese aveva cambiato la bicicletta in cima, poi si era lanciato insieme a Vincenzo Nibali nel tentativo di rientrare sul gruppo maglia rosa, ma i due alfieri della Trek Segafredo sono volati a terra. Il 26enne si è prontamente rialzato e ha continuato a pedalare, ma il suo mezzo era visibilmente danneggiato. Dopo essere stato raggiunto dall’ammiraglia, il ciclista italiano ha cambiato nuovamente la bicicletta e si è riportato sul drappello dei migliori, salvo poi stacccarsi sulle prime rampe della salita conclusiva che conduceva al traguardo di Sega di Ala.

Giulio Ciccone ha così perso quattro posizioni in classifica generale: stamattina era sesto ad appena 51” dal podio, ora si trova al decimo posto con un ritardo di 11’26” dalla maglia rosa Egan Bernal. La possibilità di ottenere un risultato di lusso in questa Corsa Rosa è seriamente compromessa. L’azzurro ha anche riportato alcune contusioni alla zona lombare della schiena e alla mano sinistra, domani mattina si deciderà se proseguire (mancano quattro tappe, di cui due in alta montagna) oppure se ritirarsi. Sarà importante come riuscirà a dormire e quanto dolore accuserà nelle prossime ore.

Giulio Ciccone ha provato a prenderla con filosofia, postando una storia su Instagram. Ha pubblicato il video della caduta e lo ha commentato con poche, semplici parole: “Il ciclismo è così… un po’ come la vita… a volte ti porta in alto, a volte a terra…“. La speranza è che riesca a riprendersi rapidamente e a concludere al meglio questo Giro d’Italia, perché per due settimane si è distinto brillantemente ed è sempre riuscito a dire la sua.

Foto: Lapresse