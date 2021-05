Ultimo appuntamento di questa Corsa Rosa davvero spettacolare. Va a concludersi il Giro d’Italia 2021: in programma oggi la ventunesima tappa, una cronometro individuale di 30,3 chilometri da Senago a Milano. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Saranno gli specialisti i veri protagonisti di questa giornata. Tappa praticamente pianeggiante, con strade ampie e rettilinee fino a Sesto San Giovanni. Da lì si spinge a tutta in posizione più aerodinamica possibile fino agli ultimi due chilometri, quando si comincerà a passare nei viali cittadini. Diverse svolte ad angolo retto nelle ultime centinaia di metri, a intervalli abbastanza brevi, prima dell’ingresso in Piazza Duomo, per gli ultimi 250 metri del Giro d’Italia.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La ventunesima tappa prenderà il via alle ore 13.45 e terminerà attorno alle 17.15, probabile orario di arrivo dell’ultimo corridore. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 12.00 con Villaggio di partenza, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle per il Processo alla tappa al termine della frazione. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 15.00. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 13.00.

Domenica 30 maggio

Ventunesima tappa, Senago-Milano TISSOT ITT (30,3 chilometri)

Partenza: ore 13.45

Arrivo: ore 17.15

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 12.00, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 15.00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 13.00

FAVORITI

Sfida nella sfida anche in questa frazione conclusiva. Discorso praticamente chiuso in chiave podio in classifica generale, con Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Damiano Caruso (Bahrain-Victorioius) e Simon Yates (Bike-Exchange) già quasi sicuri dei propri piazzamenti. Più aperta la corsa alla top-5.

Battaglia per il successo di tappa che vede un favorito di lusso: Filippo Ganna. L’alfiere della Ineos Grenadiers è ancora imbattuto nelle prove contro il tempo al Giro d’Italia e vuol continuare con la sua clamorosa striscia di vittorie. Difficile sconfiggere, su un percorso così, il campione del mondo in carica. Gli unici due uomini che potrebbero provarci sono Edoardo Affini (Jumbo-Visma) e Remi Cavagna (Deceuninck Quick-Step), entrambi però partono un gradino sotto al nativo di Verbania.