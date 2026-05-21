LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata non scontata, diversi trabocchetti per gli sprinter

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LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, oggi la tappa si snoderà tra Liguria e Piemonte.

Il percorso odierno misura 175 km, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure. L’inizio della tappa sarà subito movimentato e si salirà verso Pieve di Teco, ma una volta entrata nella provincia di Savona la corsa si tranquillizzerà. Al km 97 si arriverà ai piedi del Colle Giovo (11.4 km al 4.2% medio, terza categoria), dallo scollinamento una breve discesa porterà al secondo GPM: Bric Berton (5.5 km al 5.9% medio, terza categoria). La cima di quest’ultima è posizionata a 52 km dal traguardo, dopo di essa ci saranno ancora settemila metri di saliscendi prima della vera discesa. Questa è lunga 19 km, ma poco costante e con diversi risciacqui. Gli ultimi 26 km saranno caratterizzati tutti da diversi strappetti, con l’ultimo (0.6 km al 7.2% medio) a seimila metri dal traguardo. Un po’ prima, ai -13.4, è posizionato il Red Bull KM. L’arrivo sarà completamente rettilineo, con l’ultima curva a 2800 metri dal termine. Agli 800 metri ci sarà però una rotatoria e la strada da lì tirerà leggermente all’insù fino al termine.

Tappa che sarà decisa da come verranno affronate le due salite. Se alcune squadre decideranno di fare corsa dura, Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team), Orluis Aular (Movistar Team) e Corbin Strong (NSN Cycling Team) sarebbero i più pericolosi. Tutti e tre infatti possono tenere meglio le rampe delle asperità rispetto ai rivali, ma non sarà facile fare selezione. Se, invece, dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria il favorito principale sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche due volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. La condizione è invidiabile per tutti i rivali, con la tripletta potrebbe chiudere il discorso maglia ciclamino. L’avversario principale sarà Jonathan Milan. Il corridore della Lidl – Trek non ha ancora trionfato quest’anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Nonostante ciò il friulano ha ancora diverse frazioni per ottenere il successo e dimostrare di essere uno dei migliori velocisti del lotto. Inoltre c’è anche la possibilità di riaprire il discorso classifica a punti, ma la rimonta deve partire da questa giornata.

Ruolo del terzo incomodo che potrebbe essere ricoperto da Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). L’olandese e il suo team avevano corso in modo esemplare gli ultimi km della tappa di Napoli, salvo poi cadere sull’ultima curva. Un trionfo per la squadra dei Paesi Bassi sarebbe un risultato incredibile, ma con il classe 1993 ci sono tutte le condizioni necessarie per ottenerlo. Tra gli altri uomini che potrebbero essere protagonisti di un arrivo a gruppo compatto attenzione a Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) e Ethan Vernon (NSN Cycling Team). Difficile che dopo una giornata come quella di ieri in molti avranno le energie per cercare la fuga, ma vista la altimetria qualcuno ci potrebbe provare. I nomi più gettonati sono quelli di Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Axel Huens (Groupama FDJ – United), Toon Aerts (Lotto Intermarché) e Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta).

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della dodicesima frazione del Giro d’Italia 2026, centonovesima edizione della Corsa Rosa, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure. L’inizio della tappa è previsto per le 13.05. Buon divertimento!