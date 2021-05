La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2021 da Canazei a Sega di Ala ha ridisegnato la classifica generale. Egan Bernal ha sofferto le accelerazioni di Simon Yates anche se resta in rosa. Molto bene Damiano Caruso che consolida la sua seconda posizione rubando anche qualche secondo al colombiano. Andora una giornata negativa per Aleksandr Vlasov che è giunto al traguardo con 3’08” di ritardo dal vincitore Daniel Martin.

Il capitano dell’Astana ha vissuto una giornata negativa per una condizione fisica non ottimale, come ha confermato lui stesso attraverso i social. Nonostante tutto il russo resta in quarta posizione in classifica generale a 6’03” da Bernal. Il vero obiettivo per Vlasov a questo punto non può che essere il podio visto anche se dovrà recuperare 2’40” a Yates attualmente terzo e 3’42” da Caruso che occupa la seconda piazza.

“Non mi sentivo così bene. La squadra mi è stata vicina e mi ha supportato molto bene ma sulla salita finale ho deciso di seguire il mio ritmo perché volevo perdere il meno tempo possibile. Ho avuto un grande supporto da Vadim Pronskiy e alla fine ho fatto del mio meglio per salvare la situazione”.

Vlasov nonostante le difficoltà ha lottato per cercare di limitare i danni: “Sono riuscito a prendere alcuni dei miei avversari. Nel complesso sono stato in grado di salvare le cose il più possibile ma, ovviamente, non è stata la migliore giornata per me. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni“.

Foto: LaPresse