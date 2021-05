Filippo Ganna ha vinto due tappe al Giro d’Italia 2021, ovvero le due cronometro che hanno aperto e chiuso la Corsa Rosa. Il Campione del Mondo delle prove contro il tempo si era imposto tre settimane fa a Torino e oggi si è replicato a Milano, nonostante una foratura all’ultimo chilometro che lo ha costretto a cambiare la bicicletta. Il piemontese è stato anche protagonista per l’eccellente lavoro svolto in supporto a Egan Bernal, risultando determinante per la conquista della maglia rosa da parte del colombiano.

L’alfiere della Ineos Grenadiers ha così messo complessivamente sei sigilli in carriera al Giro d’Italia, visto che l’anno scorso si impose in ben quattro circostanze (tre cronometro e una prova in linea). Il 24enne si è dimostrato in eccellente forma e ora può guardare con ottimismo verso i prossimi appuntamenti: mancano meno di due mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove cercherà di conquistare le medaglie nella cronometro su strada e nell’inseguimento a squadre su pista.

I risultati ottenuti nelle ultime tre settimane hanno un importante risvolto dal punto di vista agonistico, ma hanno anche delle interessanti conseguenze dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Filippo Ganna in questo Giro d’Italia vincendo due tappe? E per la maglia rosa indossata in avvio della kermesse? La cifra è onorevole, anche se non fantasmagorica.

Un successo di tappa al Giro d’Italia vale 11.010 euro, in linea con quanto accade nelle altre grandi corse a tappe (anzi, ci sono 10 euro in più sull’assegno rispetto a Tour de France e Vuelta di Spagna). Come sempre, i premi di gara vanno divisi con l’intera squadra. Ogni corridore beneficia inoltre di uno stipendio da parte della propria squadra, proprio come un lavoratore dipendente. Dunque Filippo Ganna ha messo da parte 22.020 euro vincendo le due frazioni. Indossare la maglia rosa assicura invece 2.000 euro al giorno, il piemontese l’ha vestita per tre frazioni dopo il successo di Torino e dunque sono 6.000 euro complessivi.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO FILIPPO GANNA AL GIRO D’ITALIA 2021?

2 vittorie di tappa: 2 x 11.010 = 22.020 euro

3 giorni in maglia rosa: 3 x 2.000 = 6.000 euro

TOTALE: 28.020 euro (a questi cifra vanno aggiunti premi di contorno per alcuni piazzamenti ai traguardi volanti)

Foto: Lapresse