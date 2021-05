Domani si concluderà il Giro d’Italia 2021 con una cronometro di 30 chilometri, totalmente pianeggianti, che da Senago va a Milano. La maglia rosa Egan Bernal deve difendere un vantaggio di 1’59” nei confronti di Damiano Caruso. Sostanzialmente, stante le forze in campo e la lunghezza della prova, il colombiano ha il successo in cassaforte. Caruso, ad ogni modo, è un cronoman superiore rispetto a Egan e tende a esaltarsi nelle prove contro il tempo che si svolgono nella terza settimana dei grandi giri.

L’anno scorso Caruso fu settimo nella cronometro de La Planche des Belles Filles al Tour de France. Due anni fa, invece, arrivò a nove secondi dal successo nella prova contro il tempo di Verona che chiudeva il Giro d’Italia 2019. Molto probabilmente, dunque, il ragusano guadagnerà qualcosa su Bernal, ma non è facile stimare quanto. Lo scontro diretto più attendibile tra i due, avvenuto della cronometro del penultimo giorno del Tour de France 2018, la quale andava da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette e misurava 28 chilometri, vide Damiano guadagnare 27″ su Bernal.

Ad ogni modo, quel Caruso non era ancora ai livelli di quello visto nel biennio successivo a cronometro. Inoltre, il tracciato di quella prova era molto mosso, mentre la crono di domani è piatta. Bernal tende a faticare nelle prove contro il tempo più semplici, come ci testimonia la sua prova a San Benedetto del Tronto nella Tirreno-Adriatico di quest’anno. In dieci chilometri, il colombiano perse 55″ da Van Aert. Caruso andò poco meglio, ma bisogna considerare che non la fece a tutta perché non era in classifica.

Al prologo di Torino, in neanche nove chilometri, Bernal ha perso 7″ da Caruso. Stante il fatto che, ovviamente, in una prova contro il tempo più lunga, la differenza tra il cronoman migliore e quello peggiore dovrebbe dilatarsi, possiamo immaginare che domani il ragusano guadagni tra i 30″ e i 40″ sul colombiano. Se Caruso dovesse esprimersi sui livelli di Verona 2019, allora la forbice potrebbe allargarsi un po’ di più. Ad ogni modo, solo un drammatico passaggio a vuoto può impedire a Bernal di conquistare il Giro.

