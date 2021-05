La sfortuna toglie, la fortuna dà. Non poteva una foratura, proprio all’ultimo chilometro, chiudere una striscia vincente clamorosa di Filippo Ganna nelle cronometro al Giro d’Italia. Nell’ultima tappa della Corsa Rosa il fenomenale nativo di Verbania è andato a prendersi il quinto successo consecutivo nelle prove contro il tempo.

Palermo, Valdobbiadene, Milano, Torino e nuovamente Milano: da quando ha messo piede al Giro, il corridore della Ineos Grenadiers non ha mai perso nella propria specialità, quella nella quale è campione del mondo in carica. Fino ad ora ha sempre dominato, oggi forse è arrivata la possibilità più alta di rischio, non però per suoi demeriti.

Il piemontese, scattato attorno alle 14.00, era stato perfetto nella sua prova: pedalata che sembrava quella dei giorni migliori, in vantaggio (anche piuttosto nettamente) a tutti gli intermedi, velocità spesso superiori ai 60 km/h ed una media che sarebbe stata altissima. Purtroppo però, nel momento inatteso, è arrivata la foratura ed il conseguente cambio di bicicletta.

Difficile valutare quanto possa essere costato lo stop in termini di secondi, ma siamo sicuri che, senza di quello, non ci sarebbero state discussioni per il successo. A creare dubbi è stata la prova magnifica del campione di Francia Remi Cavagna, che si è spento sul più bello: l’uomo della Deceuninck Quick-Step, lanciato verso il trionfo, ha sbagliato clamorosamente una curva, regalando la vittoria al campione.

Foto: Lapresse