Quest’oggi, giovedì 27 maggio, il Giro d’Italia 2021 si appresta ad affrontare la sua diciottesima tappa, la Rovereto-Stradella; la frazione più lunga di questa edizione con i suoi 231 chilometri. La tappa odierna passerà dal Trentino, Veneto, Lombardia, Emilia, per poi rientrare in territorio lombardo, con gli ultimi 30 chilometri che potrebbero favorire i finisseur, se non i fuggitivi del giorno.

La tappa odierna attraversa la Pianura Padana da nord verso sud. Si percorreranno strade rettilinee e generalmente larghe. Da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini con rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. Il primo traguardo volante del giorno è posizionato a Cremona, esattamente al chilometro 134,2. Le uniche asperità del giorno, con alcuni saliscendi, sono concentrate negli ultimi 30 chilometri.

Di fatti, al chilometro 208,6 è presente il GPM di quarta categoria della Castana nei suoi 5,3 chilometri al 4% con punte dell’11%. Passato dunque il traguardo volante di Broni (km 222), e lo strappetto di Canneto Pavese, si scenderà verso il traguardo di Stradella, con l’ultima rotatoria a 1450 metri dalla conclusione, e l’ultimo chilometro in rettilineo.

PROGRAMMA, TV E STREAMING

Questa diciottesima tappa prenderà il via alle ore 11.35 da Rovereto, e terminerà intorno alle ore 17.15 a Stradella. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 10.35 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 11.35 da Prima Diretta, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 11.30.

Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 11.00.

Giovedì 27 maggio – Diciottesima tappa Giro d’Italia 2021

Rovereto-Stradella (231 km)

Partenza: ore 11.35

Arrivo: ore 17.15 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 10.35, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 11.30

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.00

Foto: Lapresse