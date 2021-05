Remco Evenepoel non ripartirà domani per la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2021. Il giovane fiammingo, vittima di una brutta caduta lungo la discesa del Passo di San Valentino, ha deciso di lasciare la Corsa Rosa per tornare in Belgio e sottoporsi a degli esami. Al momento, stante quanto riporta il sito della Deceuninck-Quick Step, Evenepoel si non è procurato alcuna frattura, ma ha diverse ferite lungo le braccia.

Per il Giro è sicuramente un brutto colpo, dato che oggi, sulla salita del Passo di San Valentino, Evenepoel aveva dimostrato di avere ancora le gambe per poter essere protagonista nei prossimi giorni. Purtroppo, quest’edizione della Corsa Rosa sembra maledetta e Remco è solo l’ultimo di una lunga lista di protagonisti annunciati che sono stati costretti a ritirarsi. Prima di lui, infatti, hanno dato forfait Mikel Landa, Pavel Sivakov, Fausto Masnada, Jai Hindley ed Emanuel Buchmann.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Evenepoel sul suo ritiro: “Non ho ben capito come sia avvenuta la caduta oggi. Sono uscito da una curva e ho trovato dei corridori per terra davanti a me. Non potevo fare nulla per evitare di cadere a mia volta. Per ora sembra che non ci siano fratture, ma non ha senso continuare visto il dolore che sto provando. E’ stata comunque una bella esperienza e spero di tornare al Giro d’Italia. Faccio i migliori auguri ai miei compagni di squadra per il prosieguo della gara”.

Foto: Lapresse