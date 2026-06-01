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LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: lo strappo di Montenars renderà la vita difficile alle sprinter
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Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della terza tappa del Giro d’Italia 2026 femminile, Bibione-Buja di 156 km. Dopo due frazioni adatte alle ruote veloci arrivano le prime difficoltà, con la salita nel finale di Montenars.
In maglia rosa, dopo le prime due giornate, c’è l’azzurra Elisa Balsamo della Lidl Trek, capace di vincere sia la tappa con arrivo a Ravenna che quella di Caorle. La classe ’98 piemontese, sprinter pura, proverà a rimanere in vetta alla classifica generale, nonostante un finale non proprio adatto alle sue caratteristiche. Qualora non dovessero esserci azioni determinanti sugli strappi nel finale di tappa, Balsamo potrebbe inseguire un clamoroso tris, essendo l’atleta più forte in volata dopo la squalifica di Lorena Wiebes.
Due nomi da monitorare per una frazione del genere sono quelli di Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) e Anna Van Der Breggen (Team SD Worx-Protime), che a Montenars potrebbero entrare in scena per la prima volta in questo Giro d’Italia.
Il gruppo troverà sul percorso due GPM (frazione con un dislivello di 1000 metri): un quarta categoria a Moruzzo, dopo 95,6 km, e un terza categoria a Montenars, dopo 134,7 km, quando mancheranno circa 21 km al traguardo. Presente anche uno sprint intermedio, a Villa Manin di Passariano, situato al km 50,8. Si parte da Bibione, in Veneto, e si arriva a Buja, in Friuli Venezia-Giulia, dopo 156 km.
La partenza della terza tappa è prevista alle ore 13.30 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la terza frazione del Giro d’Italia 2026 femminile per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!