Damiano Caruso super combattivo del Giro d’Italia! Il premio ufficiale a Roma: tra fughe, top-10 e spalla di Eulalio

Damiano Caruso ha conquistato il premio di super combattivo del Giro d’Italia 2026 e ha così avuto la possibilità di salire sul sempre prestigioso podio di Roma per ricevere il riconoscimento durante la cerimonia conclusiva, chiudendo nel miglior modo possibile la sua ultima avventura alla Corsa Rosa. (in carriera è stato secondo nel 2021, quarto nel 2023 e quinto nel 2025).

Il 38enne siciliano ha ampiamente meritato il trofeo: ha corso in supporto al compagno di squadra Afonso Eulalio dopo che il portoghese aveva conquistato la maglia rosa grazie a una fuga bidone, lo ha spalleggiato fino a consentirgli di raggiungere la sesta posizione finale e di portare a casa la maglia bianca di miglior giovane, è entrato in due fughe da lontano nelle frazioni di Andalo e Alleghe (chiudendo terzo nella prima occasione).

Il veterano ha terminato la propria avventura sulle strade del Bel Paese al nono posto in classifica generale, risultando il secondo italiano della competizione alle spalle di Davide Piganzoli (ottavo dopo aver corso da gregario del danese Jonas Vingegaard, colui che ha alzato al cielo il Trofeo Senza Fine completando la Tripla Corona).